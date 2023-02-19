醫學系多階級複製？父母公教出身「如孤兒」 醫驚嘆：同學都家世顯赫

醫學系是不少人心中的理想科系，不過分數門檻高，想考進就讀也相當不容易。YouTube醫學頻道「蒼藍鴿的醫學天地」日前便針對Dcard一篇「醫學系多數是一種階級複製」文章發表看法，除了講解醫學系的生態，同時也坦言家庭環境確實影響周遭同學甚鉅。

該文章開頭就寫道「醫學系其實是一個階級複製」，指出若想成為醫師，父母恐從國小五、六年級就要開始布局，到高三至少是「八年養成計畫」。然而懵懂的小學生連醫學系是最高分的科系都不懂，因此還是得仰賴家長給的資訊，甚至也需具備教育概念、經濟能力及管道，才有辦法把小孩送進明星學區升學班就讀，除了小孩從小就要立志外，還要家長有能力、有目標地栽培才行。

對此，畢業於台大醫學系的蒼藍鴿分享，自己的大家族算是教職、公務員體系，不太有醫界的相關背景，進入醫學系後嚇一跳，發現周遭幾乎快一半的同學，父母有一方是醫生或醫療體系出身，且各個家世顯赫，家人不是診所醫生，就是醫院的院長、高層，也使蒼藍鴿自嘲有一種「孤兒的感覺」。也因此，他是真的相信，不管是家裡給的資源或期待，都確實會影響子女在學習上的表現、甚至是日後志願的選填。

談到醫學系學生的升學過程，他坦言出身教職、公務員體系的父母確實對小孩有所栽培，補習才藝樣樣來，國小是念明星國小資優班、國中也考上名校，幸虧家中開明，讓他即使在繁重的學涯中，也不致於感到太大的挫折感或壓力。

至於要如何考上醫學系？許多父母會設法將小孩送進明星學區的國中資優班，小孩未來成績表現不錯，還要進到私中「直升班」直升高中部，學業進度一路超前，國中學高一課程、高一學高二課程，最後進到明星高中的資優班卻發現，原來同班同學都來自明星學區的特殊資優班。

蒼藍鴿以自身為例，自己同樣出身明星高中特殊班。他在高中考上台中一中，雖未考上數資班，不過卻恰好跟上首屆高瞻班（即後來的科學班），班上同樣也是集結台中各地的菁英。蒼藍鴿更透露，自己雖然高一便補高二課程、高二就在補高三課程，但一開始成績不是很突出，直到高二才感覺「開悟」了，一些不懂的物理化學在高三越念越好，最後終於在學測考上醫學系。

蒼藍鴿表示，看到Dcard這篇文章真的是「心有戚戚焉」，相當凌厲、現實也符合現況，因為自己就是在這樣的環境下成長的。不過，同樣也會有少數醫學系學生，是家長沒有特殊栽培、靠自身努力考上的，「老實說一定有」，就是比例問題。

正值學測季，蒼藍鴿也勉勵大家，如果剛好家中有好環境「真的要好好把握」，掌握資源、掌握機會衝一波心目中理想志願；若沒有，也不要自怨自艾，因為醫學系中也還是有靠著自己的努力、天分甚至是機運，拿到理想科系入場券的人，無論來自什麼樣的家庭，「只要有心，機會的大門永遠為你敞開」。