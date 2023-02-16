中山大、高雄大學傳合併 這些「公公併」過來人這樣看

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國立高雄大學希望與中山大學重啟合校對話機制，校長陳月端訂下周二向全校師生說明。記者劉學聖／攝影
國立高雄大學希望與中山大學重啟合校對話機制，校長陳月端訂下周二向全校師生說明。記者劉學聖／攝影

中山大學高雄大學有意重啟「公公併」協商，教育界人士認為，高教環境不理想，大家希望爭取更多資源，預期未來合併校數會比過去更多，就連公私併都有可能發生。走過合校歷程的清華大學、陽明交通大學也給予祝福，但也提醒「合校論述很重要」，尤其當面對校內意見分歧，必須以終為始，才不致迷失方向。

清華大學、新竹教育大學自2016年起合校，清大副校長戴念華自評是「成功案例」。他表示，兩校教育目標、教師研究互補，在跨領域的時代，也提供很多平台讓學生學習加深加廣。

而在教學研究面，戴念華說，教師可以共同備課，激盪出驚艷結果。他舉例，去年資工系、運科系合作，協助運科系學生、拳擊國手陳念琴擬定戰術，對應不同體型與速度的選手；過去音樂系、生科院也曾談合作，發展藝術治療的可能性，若當時沒有併校，也就沒有現在的成果。

陽明大學、交通大學2021年合校至今兩年又十五天，陽明交大校長林奇宏表示，兩校領域幾乎沒有重疊，原想合校應會很順暢，卻因領域不同，文化面也產生差異，須藉由溝通尋求共識。但他也說，在師生共同努力下，一切都已漸入佳境。

談及合校建言，林奇宏認為「論述很重要」。他表示，兩校合併一定會遇到許多困難，但面對困難時，必須以終為始、莫忘初衷，併校論述有如燈塔，目標明確才不致迷失。

不過，中山大學、高雄大學有部分系所高度重疊。戴念華認為，兩校規模不同，整併後也許能提供更多元的課程，就看當事者如何設計。

另一位不具名高教界人士認為，由於老師和學生在不同學校，自然有不同的文化，例如招生教學特色發展上，過去可能存在競爭關係，變成一個學校後，勢必要有所整合，一樣的領域若還分兩個系，就會有同性質、同領域系所整合的議題要處理，「若重複情況越多，處理起來就越辛苦」。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，大學公公併，是時勢所趨，也沒有適法問題，他樂見其成。他表示，公公併後，須要經過系所適當調整，可以互補增加學校的能量及競爭力，更可以達到永續經營的目標，中山大學與高雄大學兩校合併，對整體學校發展，應該利大於弊。

國立高雄大學希望與中山大學（圖）重啟合校對話機制，校長陳月端訂21日向全校師生說明，但中山大學重申，合校仍要延用「國立中山大學」名稱。記者劉學聖／攝影
國立高雄大學希望與中山大學（圖）重啟合校對話機制，校長陳月端訂21日向全校師生說明，但中山大學重申，合校仍要延用「國立中山大學」名稱。記者劉學聖／攝影

併校 高雄大學 中山大學

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