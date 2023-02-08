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大學雙主修夯！清大首創衝堂選課　師大科系先協調時段

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立清華大學全國首創提出X-Class衝堂選課措施，學生同一時段可容納兩門想修讀的課程。圖／聯合報系資料照片
國立清華大學全國首創提出X-Class衝堂選課措施，學生同一時段可容納兩門想修讀的課程。圖／聯合報系資料照片

大學推動跨域多元學習，且因應輔系和雙主修趨勢，國立清華大學全國首創提出X-Class衝堂選課措施，學生同一時段可容納兩門想修讀的課程，盼四年內將跨域學習比例由廿五%提升至八十%。台師大、台大也提出相關措施，讓科系必修先協調時間，減少衝堂問題。

清大教務長巫勇賢表示，因應時代趨勢，清大去年通過「同一時段可修習兩門課」提案，本月創全台之先試辦X-Class衝堂選課，若教師課程已具備完整非同步方案，即可設定為X-Class，學生修讀X-Class課程於該時間點上甚至不必出席，得使用衝堂時間修讀其他課程、從事有興趣的跨領域活動，之後再利用課外時間線上學習即可。

巫勇賢指出，選課系統亦會出現X-Class標記，即代表該門課提供非同步線上教學允許衝堂選課。此外，X-Class也提供課後助教時間補強，修課無需受空間和時間限制。

X-Class起源由清大核工所碩士生陳聿邦提出，他表示，就讀學士班時便曾遇到衝堂問題，大三時需要在本系選修和輔系必修課中擇一，另一堂只能延後到大四修讀，後來發現美國哈佛、普林斯頓等大學都提供衝堂選課機制，和朋友討論後決定和教務處共同提案，優化選課機制。

因應近年大學生輔系、雙主修趨勢，台師大教務長劉美慧也指出，因應學生輔系等需求，如教育系不少學生多輔系國文系或英文系，排課上會讓兩系必修課先協調，盡量讓學生不衝堂。此外，大一也設有大學入門課程，提點學生需有課程地圖觀念，由於科系必修時段變化不大，建議大一時可預先規劃大二、大三預計修讀課程，減少衝堂困擾。

但劉美慧也談到，師大不少課程講究參與、互動，不可能一學期16周學生全部採用線上方式修讀一門課，在於學習也包含同儕互動、協作溝通，師生雙向交流才是較好的學習樣態。

台大則表示，通識課多有線上課程，學生可不受時空限制選修至多六學分，但若為系所主、必修則須依照衝堂規範，同時段僅能選一門課。若學生有需求需反應，可循規範於會議上提案。

因應學生輔系、雙主修需求，若一系較多學生修讀另一系課程，學校也能讓兩系於排課時先協調。本報資料照片
因應學生輔系、雙主修需求，若一系較多學生修讀另一系課程，學校也能讓兩系於排課時先協調。本報資料照片

清大 台大 科系

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