大學生微電影「Re從零開始的義世界生活」關懷企業人文
國立高雄大學資訊管理學系副教授林杏子帶學生拍攝微電影「Re從零開始的義世界生活」，描述企業老闆從「營利至上」到「善待員工」心路歷程轉折，企業也日趨重視ESG目標環境保護、社會責任、公司治理，榮獲2022全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽亞軍。
這部微電影由林杏子指導，參與學生包括組長郭子銘、陳楨宜、洪瑄妤、宋旻家、王蘊禪、王渤瑋。故事情節描述某名企業老闆在營利至上與善待員工間不斷拉扯，經過多次犯錯、重拾機會過程，逐漸理解企業的人文關懷，最終實踐社會責任與公民義務，呼應「義」所代表的意涵。
影片拍攝動機則來自大四必修課程「資訊倫理」，鼓勵學生將課堂所學具體實踐印證。林杏子表示，課程引領強化學生踏出校門之前，將資訊專業與倫理思辨兼顧融合，使資訊專業有倫理根基，確保專業被運用於做好的事情，而非只是把專業做好。
資訊倫理課程內容涵括著作權、商標權、專利權、營業秘密等智慧財產權，以及隱私權及言論自由等主題，讓學生踏入職場之前學習最實用的資訊倫理與法律寶典，也透過參與競賽增添實務歷練機會。
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