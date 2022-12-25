後疫情時代毛小孩經濟夯 動物醫事助理要這些特質

新冠疫情影響整體經濟發展，連帶對於就業率也影響，許多大學生面臨「畢業即失業」的窘境，但毛小孩經濟卻一枝獨秀，隨著寵物醫療照護增高的人力需求以及動物醫事助理的資格認證通過立法，動物醫事助理職缺大夯；元培醫事科技大學傑出校友、也是動物醫院院長許志全說，動物醫事助理集結護理、醫事放射與醫務管理等跨域專業，學校資源都可支援，是寵保系學生的一大優勢。

許志全分析，隨著寵物醫療照護的專業與人力需求，以及動物醫事助理的資格認證通過立法，寵物健康照顧議題備受關注，越來越多人想投入動物醫事助理行列。他自元培醫放系畢業後又攻讀台大獸醫系，以醫放師與獸醫師雙專業開設動物醫院，另外，稱職的「動物醫事助理」是動物醫院運作時不可或缺的重要人力。

許志全所開的動物醫院動物醫事助理何頁嫻指出，動物醫事助理在醫院的工作包括櫃台接待、文書處理、病歷資料管理，還要協助診療工作（保定、測量血壓、體溫、配藥、飼主衛教等）、及手術室相關工作（術前準備、術中助手、術後儀器清潔養護、照顧住院患者、醫療用品管理等），是集結人醫的護理師、醫放師、醫檢師及醫管師的專業，動物醫事助理特別需要具備耐心、愛心、團隊合作及察言觀色等特質。

元培醫事科技大學寵物保健系主任溫小娟指出，由於動物醫事助理在未來考試項目含「影像檢查輔助作業」，此一專業訓練在元培寵保系有專門課程「動物醫學影像及設備」教授外，設備原理的介紹及動物擺位的訓練也有學校醫學影像暨放射技術系可配合支援，對於寵保系學生之後的就業之路可說是一大福音。