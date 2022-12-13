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醫學院女大生夜市擺攤湊學費 同學路過卻嘲笑「破東西」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生在夜市擺攤自付學費，卻遭路過同學嘲笑。夜市示意圖／ingimage
一名女大生在夜市擺攤自付學費，卻遭路過同學嘲笑。夜市示意圖／ingimage

近日一名女大生透露，她因家裡經濟問題必須半工半讀，除了家教和打工外，偶爾還會自製手作小物到夜市擺攤，結果日前恰好有同學經過攤位，看到她販售的物品後，以略帶嘲諷的語氣說道，「妳這種破東西也有人買喔？」讓她聽了相當難過。

一位女大生在Dcard發文傾訴，她家裡生意因疫情影響破產，加上現在媽媽生病沒有工作能力，自己又是單親家庭，在沒有收入來源的情況下，她必須自行負擔私立醫學院物理治療系每學期6萬元的學費，即便有接家教、打工還是不夠，所以她平時還會做一些手工小物到夜市擺攤。

然而令她難過的是，日前有同學路過她的攤位時，用開玩笑的口吻對她說，「妳這種破東西也有人買喔？」她聽了之後相當難過。不過她也補充，並非所有人都是如此，多數路過的客人都很善良，看到她在戶外被冷得全身發抖，為了幫助她買了不少東西，也有人用溫暖的話鼓勵她。

許多網友紛紛鼓勵她，「自己出攤賣東西明明就很酷，有問題的是妳同學」、「那群嬌生慣養的有什麼資格看低他人，可能他們從出生到現在都在花錢沒有賺過錢，原po有能力賺取自己的學費才值得尊重」、「反正又不是做給他們開心的，知道自己在幹嘛就好，沒必要過於在意，妳很棒的」、「靠自己努力賺錢，沒有什麼好看不起的」。

也有網友建議她，可以先用助學貸款或申辦獎學金支付學費，「助學貸款吧～～加油」、「快去看看有沒有適合的獎學金，或是可以申請急難救助金（全聯+各大企業都有喔）」、「可以學貸啊，出來工作穩定一點再慢慢還，我就是這樣」、「建議你可以先去向家裡附近鄰里長、村里幹事諮詢一下自己家裡可不可以申請福利身分喔！（特境家庭、低收及中低收），如果獲取了福利身分，後續學費的問題也會相對輕鬆」。

大學生 學費 醫學院 夜市

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