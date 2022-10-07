陳文章當選 同為候選人的兩位名醫對台大新校長這樣說

台灣大學校長遴選委員會今宣布工學院院長陳文章將成為新任校長，預計明年1月8日上任。這次有兩位候選人出身醫學院，原本呼聲也很高，分別是台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大醫院癌醫分院長楊志新，兩人是國內心血管疾病與肺癌名醫。兩位名醫聽聞消息後，紛紛對陳文章表示恭喜，期待新校長帶大家走向更好的台大。

黃瑞仁說，校長遴選委員會是幫台大選出可以帶領台大往前邁進的人，委員會以最好的智慧，讓適合的人帶領台大邁向卓越。他參選台大校長的政見為「卓越治理、接軌百年」，而台大也將建校百年，新任校長要承擔很大的責任，期盼新校長帶領台大邁向國際、邁向未來。