台大校長遴選最後倒數 在台港青盼承諾與暴政抵抗到底

國立台灣大學校長遴選結果預計今晚揭曉，稍早台灣大學香港研究社等學生團體發表共同聲明，期許下一任校長能承諾以員生利益先於個人榮辱，並承諾與強權暴政抵抗到底，讓台大能成為一所保障學術自主、學生自由的學府。

台灣大學香港研究社等團體今天發聲明指出，台灣大學以「敦品、勵學、愛國、愛人」為校訓，期望同學除了讀書外也要培養良好品德，且愛國愛人。因此，當社會發生不公不義，校方更應鼓勵學生關注甚至參與改革。

進入最後遴委會票選階段的6位候選人中，學生團體特別點名候選人之一郭大維。指郭大維於香港反送中期間，於香港城市大學擔任校長資深顧問及工學院院長，但對城大學生被捕、港警無故進入校園等事件沉默不言，要求郭大維應正面回應。

聲明指出，大學自治與學術自由並非理所當然且得來不易，從香港案例中可看到，欠缺學生參與、不捍衛自由的大學，將成為暴政打壓學生的工具。期許下屆校長能盡一校之長的責任，承諾台大與員生利益先於個人榮辱利害，承諾在強權暴政前頑抗到底，承諾為台大師生提供一個民主自由、安全安心的校園。我們願台灣大學有天能真正成為一所保障學術自主、學生自由之學府。

然而在今年8月的治校理念說明會、9月學生論壇中，郭大維已數度被問及反送中和政治勢力進入校園的相關議題，郭大維於治校理念說明會上就曾表示，若反送中發生於台大學生身上，會堅持台大精神誓死捍衛學生；學術自由與大學自治形同台大人的DNA，歷任校長也如此堅持，絕對不會受到挑戰。

9月學生論壇上亦有學生質疑，台大醫院癌醫中心分院院長楊志新曾公開說大學不該談政治，也指電機系教授葉丙成創業時曾與大陸有往來。若台大遇政治事件，甚至大陸若發動戰爭，候選人會用什麼立場、角色發聲？

楊志新曾對此回應，大學注重真理，政治主張易偏離真理，因此政治不應進入校園。若中共真的打過來，因對方不注重真理、和平和個人自由，「我們會戰到最後一兵一卒。」葉丙成也表示，台大注重思想自由，若當上校長絕對會喊出「台大是很自由的大學」，自由就是台大該主打的品牌。