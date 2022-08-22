台大校長候選人治校理念說明會落幕 10月8日前選新校長

不少人在讀大學前都會思考自己想讀的科系，畢竟除了興趣，也關係到未來的出路，但考慮科系之外，讀哪一所大學也是考量之一。一名網友在Dcard透露妹妹幾個月後就要學測，而她心中也已經打定主意要讀的學校和科系，只不過因為是私校，再加上家裡經濟問題，家人希望她選擇鄰近縣市的國立大學但卻遭拒絕，讓原PO很傷腦筋，貼文一出也引起鄉民們兩派論戰。

2022-08-21 10:31