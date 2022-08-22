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台大校長候選人治校理念說明會落幕 10月8日前選新校長

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學第13任校長候選人治校理念說明會耗時五日，今天晚間落幕。記者杜建重／攝影
台灣大學第13任校長候選人治校理念說明會耗時五日，今天晚間落幕。記者杜建重／攝影

台灣大學第13任校長候選人治校理念說明會耗時五日，今天晚間落幕。台大校長遴選委員會表示，依工作進度，9月初將舉行校務會議對個別校長候選人推薦投票，9月中旬將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念，和相關人士進行深入訪談，並安排10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。

台大校長遴選會表示，自2022年4月25日公開徵求第十三任校長人選，受理收件至6月27日為止，經本會7月8日進行資格審查及推薦投票，產生9位校長候選人。包括研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院院長陳文章、法律系特聘教授陳聰富、電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、文學院院長黃慕萱、電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新。

台大校長遴選會說，治校理念說明會為候選人與校內教職員工生的雙向溝通場域，各場次候選人經抽籤決定，分別為8月15日陳文章與張耀文、16日李百祺與陳聰富、17日黃瑞仁與葉丙成、18日黃慕萱與郭大維，以及22日楊志新。

台大校長遴選會表示，治校理念說明會結束後，將於9月初舉行校務會議，舉行個別校長候選人推薦投票，投票門檻仍待遴選會召開程序委員會定之，隨後9月中旬將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念，和相關人士進行深入訪談，並安排10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。

校長遴選 投票 台大

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