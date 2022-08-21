家境不好妹妹堅持讀這間私大法律系 網曝3優點挺：別斷她的路

不少人在讀大學前都會思考自己想讀的科系，畢竟除了興趣，也關係到未來的出路，但考慮科系之外，讀哪一所大學也是考量之一。一名網友在Dcard透露妹妹幾個月後就要學測，而她心中也已經打定主意要讀的學校和科系，只不過因為是私校，再加上家裡經濟問題，家人希望她選擇鄰近縣市的國立大學但卻遭拒絕，讓原PO很傷腦筋，貼文一出也引起鄉民們兩派論戰。

原PO表示妹妹成績不差，而且想唸法律系，但卻打算要去台北讀東吳大學，讓家人很困擾。他解釋家人煩惱的原因是因為家裡經濟狀況不是很好，唸私立大學負擔很重，因此希望妹妹能夠選擇鄰近縣市的高雄大學，不僅有法律系且又是國立大學，學費便宜許多，但卻被妹妹拒絕。

妹妹堅持不惜背學貸也要去唸東吳，甚至表示自己會打工籌措生活費，堅定的想法讓家人相當無奈，原PO也上網發文詢問大家的看法，「請問我該如何說服妹妹別再執著於私立了呢？」

多數鄉民認為東吳的優勢在於人脈、資源、實力聞名，「但我覺得你妹唸東吳比較好耶，東吳一直以來就是以法律為聞名，國考率上榜可能東吳也比較高，而且她都成年了，自己背學貸應該也還好」、「要選也是選東吳，執照重要，但校友、人脈、資源也很重要啊，好的校系值得花錢，先考上再慢慢想錢的事」、「東吳法不是強到靠北嗎？你叫你妹去唸高雄到底是什麼想法？了不起辦學貸，之後叫你妹自己還，但別斷她未來的路啊」、「不是要戰校，建議選東吳法，老牌私校業界校友多，台北資源也較中南部豐富」、「妹妹是對的，唸法律的朋友也有說過，在東吳師資、人脈真的都很好，是法律系裡的前幾名。可以用學貸、拚獎學金來減輕一點經濟壓力吧」。