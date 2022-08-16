實現無邊界大學 這11校9月起可跨校選課互認學分

為強化資源合作共享，國立暨南國際大學、中興、聯合、高雄、嘉義、台體大、中教大、彰師大、勤益科大、雲林科大、虎尾科大等國立大學，共同簽訂跨校選課合作協議，11校學生今年9月起得跨校選修，互相承認學分，實現無邊界大學。

暨大指出，為強化各大學間合作能量及學習資源共享，該校去年與中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學及高雄大學11校共組「台灣國立大學系統」。

為鼓勵學生跨校、跨域學習，「台灣國立大學系統」11所大學教務長昨在暨大武東星校長見證下，共同簽署跨校選課合作協議書，同時宣告自111年9月新學期開始，該系統聯盟內11校學生得互相跨校選修課程，互相承認學分。

暨大林松柏副教務長表示，透過跨校選課合作，學士班學生跨校修課每學期得2門課程免費，不僅暨大生能自由選擇他校選修課程，他校學生也能修習R立方青年返鄉創新實務、東南亞文化、公職養成、射箭、船艇等受歡迎的暨大特色課程。

暨大武東星校長說，透過大學系統平台擴大合作基礎，結合這11所校院特色，在課程與教學善用其資源，尋求互補效益，創造跨域性綜效，讓彼此師生受惠，跨校選課合作簽約是開端，更將接續推動跨校輔系及雙主修、跨校交換生等措施。

而暨南國際大學攜手10所國立大學簽訂跨校選課合作，最大目的就是希望，透過課程資源共享，增加學生跨域學習的多元性與選擇性，滿足學生多元學習需求，增廣學生學習領域，進而提升學生未來就業競爭力。