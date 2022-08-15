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苦苓曝學術圈真實生態 「這3類人」有助理就不自己寫論文

聯合新聞網／ 綜合報導
苦苓近期發文揭露學術圈的生態，並直言「這三類人」有助理就不會自己寫論文。本報資料照片
苦苓近期發文揭露學術圈的生態，並直言「這三類人」有助理就不會自己寫論文。本報資料照片

原民進黨桃園市長參選人林智堅因論文風波而決定退選，相關爭議也延燒到其他政治人物及學術界。知名作家苦苓則發文揭露學術圈的相關生態，直言只要有助理的在職生，例如公司老闆、民意代表、醫生，基本上就不會自己寫論文，「如果不是你要選舉，誰會管你的碩士論文寫什麼？」。

林智堅自從被爆料碩士論文有抄襲嫌疑後，許多人就開始關注起學術圈及其他政治人物的論文內容，而苦苓在近期則以「學術小生態」為題發文連載，最近則貼出一篇「碩士論文到底有沒有價值？」引起網友議論。

苦苓表示，以在職專班的研究生來說，一般生態是只要有助理的在職生，例如公司老闆、民意代表、醫生，基本上就不會自己寫論文，並補充碩論頂多就是事後自己稍微看一下，因為口試的時候「還是要裝一下（上台簡報個20-30分鐘）」，而如果口試委員都是「自己人」，那就輕鬆多了。

苦苓說明，以阿通師（陳明通）那樣的碩士論文指導方式，比較會寫的助理或碩士生，半年不只可以寫兩本；趕的話，一到兩個月就可以寫一本。所以學術界95%以上的老師/研究人員不會去參考碩士論文，因為學術價值偏低。

苦苓最後補充，在好老師指導下，也會有很爛的碩士生畢業，因為「碩士生」在學者的眼中還不成熟，不算是「我們學術界」這一類人，但博士生就不一樣了。苦苓也解釋，「碩士論文」並不像博士論文必須公開主出版，是被學院視為unpublished data（未發表的資料），也就表示可信度不高。換句話說「如果不是你要選舉，誰會管你的碩士論文寫什麼？」。

林智堅 2022大選 選情評論 苦苓

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