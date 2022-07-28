崑大曾惠青動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際 為校爭光

崑山科大今天表揚視覺傳達系副教授曾惠青，她創作的動畫「Paper Cut劃紙」獲12個國家、16個國際影展受邀展出、獲獎入圍，「名揚國際，讓世界看到台灣實驗動畫的獨特創意」；曾惠青指導學生動畫，獲國內外各大影展累積超過百次獎項肯定，是崑大之光。

曾惠青指出，作品「Paper Cut劃紙」，僅以回收紙本目錄為素材，透過剪紙技巧製作而成動畫，看似非常簡單樸素卻很不簡單。取名Paper Cut指的是「被紙劃傷」，非常細小的傷口卻無比刺痛，用最小的力量介入，製造最大的影響力，就是這部動畫的重點。

她使用大賣場過期目錄或是回收手冊，商業利用後拋棄、沒價值的影像，透過剪紙裁切、毀滅，這些被遺忘的影像又開始呼吸，獲得新的生命，變成有觀看價值的藝術品。

校方表示，這部動畫另一特色是跨國與跨界合作，配樂匈牙利音像藝術家 József Iszlai (約瑟夫·伊斯萊)創作，他專長在實驗性展演音像創作，曾在歐洲許多重要美術館與音樂表演展出，初見這動畫便深受感動，提出配樂合作。

曾惠青邀請他自由以音樂詮釋觀看感受，由低沈到高昂輕快，是伊斯萊對於動畫所聯想到的感動，他也將這部動畫影像，結合到他的音樂展演。

因如此契合搭配，「Paper Cut劃紙」紛紛受邀展出、獲獎入圍，包括美國Flick!實驗影展、美國紐約二十一島國際短片影展、挪威ReAnima: Bergen (卑爾根市)國際動畫影展、英國Stirandfry國際短片競賽、巴西第19屆Guaíba(瓜伊巴市)國際電影等16個國際影展入圍與邀請展出。

曾惠青表示，這部動畫製作時間約兩個月，卻花費近一年實驗與構思，有些片段利用十多本完全一樣的印刷品製作，重複剪紙與拍攝，出現紙張消失又出現，如同變魔術視覺效果；而有些片段僅使用同一本印刷品切割，但因為動態控制複雜，每秒播放12格動畫，有時一格就要花費一整天去製作，相當容易。

曾惠青嘗試各種動畫創作技巧，利用身邊隨手可得的平凡材料，創造出具有影響力與感動力的作品。她說，動畫創作是很迷人，但太過侷限電腦軟體，會限制風格與技法，而失去靈魂與生命力，期許自己不斷打破框架，思考動畫創作的無限可能。