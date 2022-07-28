快訊

上廣播談曾經的「論文門」 李眉蓁：當時我也很想死

最新鬼城房價曝 當初笑的人「笑著笑著就哭了」

「自首」論文錯誤 余正煌：寫不好可評論但我沒抄襲

崑大曾惠青動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際 為校爭光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝

崑山科大今天表揚視覺傳達系副教授曾惠青，她創作的動畫「Paper Cut劃紙」獲12個國家、16個國際影展受邀展出、獲獎入圍，「名揚國際，讓世界看到台灣實驗動畫的獨特創意」；曾惠青指導學生動畫，獲國內外各大影展累積超過百次獎項肯定，是崑大之光。

曾惠青指出，作品「Paper Cut劃紙」，僅以回收紙本目錄為素材，透過剪紙技巧製作而成動畫，看似非常簡單樸素卻很不簡單。取名Paper Cut指的是「被紙劃傷」，非常細小的傷口卻無比刺痛，用最小的力量介入，製造最大的影響力，就是這部動畫的重點。

她使用大賣場過期目錄或是回收手冊，商業利用後拋棄、沒價值的影像，透過剪紙裁切、毀滅，這些被遺忘的影像又開始呼吸，獲得新的生命，變成有觀看價值的藝術品。

校方表示，這部動畫另一特色是跨國與跨界合作，配樂匈牙利音像藝術家 József Iszlai (約瑟夫·伊斯萊)創作，他專長在實驗性展演音像創作，曾在歐洲許多重要美術館與音樂表演展出，初見這動畫便深受感動，提出配樂合作。

曾惠青邀請他自由以音樂詮釋觀看感受，由低沈到高昂輕快，是伊斯萊對於動畫所聯想到的感動，他也將這部動畫影像，結合到他的音樂展演。

因如此契合搭配，「Paper Cut劃紙」紛紛受邀展出、獲獎入圍，包括美國Flick!實驗影展、美國紐約二十一島國際短片影展、挪威ReAnima: Bergen (卑爾根市)國際動畫影展、英國Stirandfry國際短片競賽、巴西第19屆Guaíba(瓜伊巴市)國際電影等16個國際影展入圍與邀請展出。

曾惠青表示，這部動畫製作時間約兩個月，卻花費近一年實驗與構思，有些片段利用十多本完全一樣的印刷品製作，重複剪紙與拍攝，出現紙張消失又出現，如同變魔術視覺效果；而有些片段僅使用同一本印刷品切割，但因為動態控制複雜，每秒播放12格動畫，有時一格就要花費一整天去製作，相當容易。

曾惠青嘗試各種動畫創作技巧，利用身邊隨手可得的平凡材料，創造出具有影響力與感動力的作品。她說，動畫創作是很迷人，但太過侷限電腦軟體，會限制風格與技法，而失去靈魂與生命力，期許自己不斷打破框架，思考動畫創作的無限可能。

曾惠青認為，動畫最重要的是「原創性」，而不是沈迷技術，也常以此勉勵學生。校方表示，她指導的視傳系學生畢業動畫，已累計「數百個國際影展獲獎與入圍展出」。

崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝
崑山大曾惠青原創動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際、為校爭光。記者周宗禎／翻攝

動畫 美國

延伸閱讀

悟空、達爾現身！老協珍×七龍珠Z「元氣杯」登場

林志穎車禍後動手術 昔日恩師盼望「恢復往日雄風」

有跑動畫卻沒給EXP？《暗黑破壞神 永生不朽》通行證BUG令玩家損失數百萬經驗

屏東電影節開鏡 10組入圍角逐首獎60萬元獎金

相關新聞

崑大曾惠青動畫「Paper Cut劃紙」名揚國際 為校爭光

崑山科大今天表揚視覺傳達系副教授曾惠青，她創作的動畫「Paper Cut劃紙」獲12個國家、16個國際影展受邀展出、獲獎...

中斷兩年終於成行 南台科大應日系學生赴日實習超開心

疫情造成各大學海外實習中斷兩年，最近因各國疫情趨緩或採共存政策，南台科大應日系停擺兩年的日本海外實習終於恢復，16名學生...

科學界醜聞／阿茲海默症研究高牆被推倒 造假案凸顯研究者臣服權威

一篇被引用2300多次的Nature論文，竟然涉嫌造假。知名學術期刊「科學」（Science）發表了一篇歷時六個月的調查報告，指稱美國明尼蘇達大學神經學家Sylvain Lesné發表的20多篇論文中可能存在學術不端行為，其中就包括2006年在Nature發表的這篇開創性論文。中央研究院院士陳培哲表示，從這次阿茲海默論文和Elizabeth Holmes（一滴血驗所有疾病）事件，都顯示不少科學研究者，一樣臣服於權威，順從既有的知識，隨波逐流， 甚至重複沿襲，不批判不問證據。

元智大學教授 遭爆違法赴陸講學

元智大學被爆有多名教授赴中國大陸的大學講學，其中有2名大咖學者是中科院出身，副校長林志民還是雄二飛彈研究團隊的重要成員，...

成大晚間全校全面停電學生論文泡湯 3個多月來第2次

成大晚間6時59分發生停電，全校都無電可用，校方剛才發出聲明，表示是自強校區電力迴路異常跳脫造成，台電也表示，是校內設備...

感念曾借畫室 台灣國寶畫家陳景容贈屏東大學總價值5千萬畫作

台灣國寶畫家陳景容感念屏東師專（現為屏東大學）曾借畫室，大方捐出逾40幅、共價值超過5000萬元的畫作給屏東大學，是建校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。