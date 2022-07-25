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擘畫人才基地 元智大學111學年成立國際書院、企業書院

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
元智大學今天宣佈，為打造全球人才基地，自111學年起將成立企業書院及國際書院，培育企業所需人才，成為雙語標竿大學。記者趙宥寧／攝影
元智大學今天宣佈，為打造全球人才基地，自111學年起將成立企業書院及國際書院，培育企業所需人才，成為雙語標竿大學。記者趙宥寧／攝影

元智大學今天宣佈，為打造全球人才基地，自111學年起將成立企業書院及國際書院，培育企業所需人才，成為雙語標竿大學。企業書院將由業師搭配校內教師共同授課，以大三下、大四上一年為原則；國際書院將整合各院英語學士班，讓大一至大四英語課程集中於國際書院開授，專業課程100%英語授課。

元智大學校長廖慶榮表示，企業書院以企業需求為主，搭配產業需求，包括產業能力及關鍵技術，由企業提供業師搭配校內教師共同授課，以大三下、大四上，修習一年為原則，每期學程學生採學程進、學程出人數固定，輔以半年的實習或企業專題。

企業書院課程安排彈性，因應企業需求或議題導向可以每單元6周、每周1至3小時的微學分課程，並由微學分課程組成微學程，針對探究企業所需技術與管理能力，讓學生認識公司理念與文化、實際了解企業就業環境，提高對應企業的就職率。

廖慶榮說，相關企業可邀請學生修畢課程後到該公司實習，學生將課堂所學理論與技術應用於實際產線，達成學用合一教學目標。對實習表現優異學生，企業可優先錄用，達成學校與企業合作雙贏加乘效果。「企業書院」將成為元智與產業界合作的重要管道，以人才培育為本，擴大產學合作基礎，引進產業資源。

元智大學自106學年度起，各學院全面增設英語學士班，培養具外語暨專業能力優秀人才。為進一步擴大與強化各學院英語學士班，元智大學將以國際書院概念，整合各院英語學士班，增聘十名外籍優秀師資，落實與深化英語專業教學。

廖慶榮說，大一至大四英語課程集中於國際書院開授，專業課程100%英語授課，外籍生大一集中於國際書院上課，大二起通過華語檢測CEFR B1以上，可選擇選修中文授課課程。

此外，國際書院本地生得選修書院外中文授課專業課程，以畢業學分20%為限；各系所可以淨零永續和智慧應用等主軸，自行設計創新專業英語學程，吸引其他學系的本地同學選修國際書院英語課程。期許「國際書院」成為全英語的「小元智」，作為本地生國際教育的典範及外籍生進入元智的起點，並延伸至研究所。

元智大學 實習 外籍生

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