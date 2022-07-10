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學生驚呼！全台大學學費漲幅前十名 唯一上榜國立大學是這間

聯合新聞網／ 綜合報導
中興大學。圖／取自興大網頁
中興大學。圖／取自興大網頁

什麼都漲，不少大學學費也跟進喊漲。Dcard上一篇「全台二十年間學費升幅最大的十所大學」文章，網友整理了20年來全台大學學費漲幅，前十名光是私立大學就霸榜九名，不過卻有一所國立大學闖入排行，讓學生驚呼「真沒想到」。

原PO分別整理了91110學年度的大學學雜費，前後相隔20年，並根據其漲幅大小排名，第一至第十名大學分別為，大葉大學、真理大學、文藻外語大學、國立中興大學、淡江大學、世新大學、南臺科技大學、東吳大學、正修科技大學、亞洲大學。

全台二十年間學費升幅最大的十所大學。圖／Dcard網友整理、聯合新聞網製表
全台二十年間學費升幅最大的十所大學。圖／Dcard網友整理、聯合新聞網製表

值得注意的是，學費漲幅最大的前十所大學中，中興大學成為唯一一所上榜的國立大學；另外，也有20年來「凍漲」的大學，包括7所國立大學──臺灣藝術大學、聯合大學、臺南藝術大學、臺南大學、體育大學、高雄餐旅大學、臺灣體育運動大學，及私立的亞東科技大學。

貼文一出，網友們紛紛表示，「台灣的學費真的便宜」、「公私立學費真的差蠻多的，學費差了快兩倍」、「我還以為20年前的學費是3萬左右，畢竟20年前的5萬跟現在的5萬價值差很多」；而中興大學的學生也留言直呼，「我是真沒想到滑一滑會看到我們學校」、「我大中興竟然上榜」。

學費 中興大學 Dcard

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