籌建老人復健綜合醫院 中亞聯大培育優質醫療人才

「台中市立老人復健綜合醫院」大型醫養園區BOT案，年初由中國醫藥大學附設醫院取得新建及營運權，預計2025年開幕營運。中國醫藥大學與亞洲大學結盟的「中亞聯大」目前正積極籌建，預計可提供1627床的醫療需求，並由兩學校培育的學生提供最佳的醫療服務。

亞洲大學校長蔡進發說，綜合醫院及附設長照機構未來將提供1427床，亞洲大學日前也獲教育部通過，籌建附設住宿式長照機構200床。正式營運後，預計需求醫療、護理、長照等與醫務相關人才近3000人，兩校培育的優質醫療人才將共同投入。

蔡進發指出，亞大有護理學院、醫健學院，培育護理、長照、醫管、物治、聽語、職治、視光、醫技、生醫、營養保健等人才，且這些系所學生國考證照的通過率多超過全國平均數，學生畢業後取得證照即能投入職場服務，做到畢業即就業，且平均月薪達50K以上。

他說，中醫大、亞大都有附屬醫院，兩校共有20個附屬醫療體系單位，不但有一流的醫療水準，可提供學生最佳的實習場域，畢業後也有豐沛的就業機會。

另外，亞洲大學與亞馬遜網路服務公司AWS設立的雲端學院，也正全力推展智慧醫療的大健康產業人才，還推動AI、元宇宙的醫療課程教學，因應科技醫療所需技能。蔡進發說，選擇亞大，是年輕學子投入智慧醫療產業的最佳選擇。