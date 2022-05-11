謝師宴強制參加「每人繳1650元」 她質疑：現在大學生這麼有錢

隨著畢業季即將來臨，準畢業生們紛紛開始拍起學士服照、規劃期待已久的畢業旅行、籌備畢業成果展，以及舉辦謝師宴，感謝師長們一路上的指導照顧。然而，謝師宴的盛行也引起部分學生反彈，近日一名網友發文表示，自己的謝師宴「要繳1650元還強制參加」，貼文底下引起大量網友討論。

一名女網友近日在Dcard以「為什麼現在大學生都這麼有錢？」為題發文。她透露自己的謝師宴要繳1650元，而且還是強制參加！她也坦言，自己還要花2萬多元舉辦畢業成果展，而且沒辦還不能畢業。女網友接著提出質疑，各位大學生的錢都哪來的，類似爭議每年上演，教育部真的管不了嗎？

貼文底下引起熱烈討論，許多網友紛紛表示，「我覺得謝師宴比較屬於約定成俗的慣例欸，不屬於教育部的管轄範圍」、「謝師宴這小事幹嘛還要教育部管？」、「連這個都要教育部管，你到底成年了沒…」、「哈哈哈，這關教育部什麼事？大學生可以自己做決定了，不想去就不要去啊」、「小朋友喔，這種東西也要教育部管」。

另外，針對謝師宴的參加意願，網友也給出意見，「不想去就別去，我從來沒有強迫過自己」、「謝師宴是啥？為什麼大學要有謝師宴？」、「以前大學的時候不想去也不想繳錢還被白眼呢呵呵」、「謝師宴就只是大家想聚聚而已啊」、「還好吧！哪裡貴，四年也就這一次，應該是感情不好不想花錢，不是真的沒錢」、「其實…我很好奇為什麼要謝師宴這個事情啊」。

最後，也有不少網友認為謝師宴不能和畢業成果展相提並論，在貼文底下反擊，「至於成果展，我覺得2萬還好誒，我聽過我設計系的朋友，他們成果展是5萬」、「謝師宴是一回事，但畢展沒辦法抱怨，是你自己選這種燒錢系的嘛」、「我們畢製一人也燒2萬，不包含油錢飯錢相關等等花費，三餐吃不飽還要拿房租暫時繳」、「呵呵三個班合辦的成果展30萬」。