這科系出來後穩賠錢？ 網：沒運氣、沒人脈直接吃土

大學科系與未來就業規劃有很大關聯，許多人都會再三思慮後才會做出決定，有一名網友就分享在台灣讀「這一科系」累得要命，還沒畢業就噴了超多錢，也有過來人表示「沒有大公司人脈就是吃土」。

原PO在PTT以「設計系畢業年薪竟不到100萬？」為題分享他有個讀商業設計系的朋友，大學時期過得水深火熱，常常展覽需要花自己的錢開模、買材料，大學私立學費一學期也要五萬上下，四年下來噴了超多錢，接著他朋友研究所念國立科大的設計系，畢業後出社會找工作月薪四萬多，加班才有到五萬，年薪不到百萬，這他感到不可思議，「設計系這麼難念薪資卻輸這麼多？」

網友紛紛留言，「奴性從早練起」、「台灣不重視設計阿」、「台灣老闆覺得設計=美工=打雜的」、「第一天才知道嗎？」、「設計系剛出社會給人請，薪水自然不高」、「唸設計沒有大公司人脈就是吃土」、「這一行也是要講究人脈背景的，還要運氣好，遇得到尊重彼此，也知道自己要甚麼的客人，再加上自己有實力，年薪百萬可能有機會」、「要自己接案吧」、「接案子能力比設計本身重要多了」、「看公司啊，這種公司待到死可能都不到100萬」。

網友也分享一些高薪設計師的例子，「但很多設計師出師自立門戶後都賺很多」、「我認識很多設計系工作幾年之後年薪比竹科還高的，感覺很有才能」。