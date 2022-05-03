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新冠疫情嚴峻 靜宜與東海大學聯合祈禱平安度過疫情

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
靜宜與東海兩校位置比鄰，都以基督信仰為創校理念，同樣肩負傳授知識的教育責任，為培育兼具愛德的下一代而努力。圖／靜宜大學提供
靜宜與東海兩校位置比鄰，都以基督信仰為創校理念，同樣肩負傳授知識的教育責任，為培育兼具愛德的下一代而努力。圖／靜宜大學提供

邁入第27年的靜宜大學與東海大學聯合祈禱，今天在靜宜大學主顧聖母堂舉行，由靜宜大學校長唐傳義、東海大學校長張國恩及兩校教職員生，透過與耶穌復活相關場景的「光明之路」祈禱默想，慶祝耶穌復活。

校長唐傳義指出，近日疫情嚴峻，在疫情前，只有愛和互助才是解方，期望透過聯合祈禱在天主的愛中，度過疫情，逐步恢復正常生活。

靜宜與東海選擇在天主教會的「復活期」舉辦兩校聯合祈禱，並透過耶穌復活相關的14處場景祈禱默想，校長唐傳義表示，兩校位置比鄰，都以基督信仰為創校理念，同樣肩負傳授知識的教育責任，也都在校園中傳播基督精神，為培育兼具愛德的下一代而努力，在快速變遷的社會，彼此扶持合作，也為社會注入溫暖與祝福。

唐傳義強調，近年疫情席捲全球，造成人心惶惶，充滿不確定性，期望透過兩校聯合祈禱中的光明之路敬禮祈禱，傳遞耶穌復活的希望及意涵；在天主的愛中，平安度過疫情。

東海大學校長張國恩說，很高興到全台灣最重要的兩座教堂之一的主顧聖母堂，希望透過聯合祈禱讓台灣更順利、更美好，新冠疫情讓人們感到不安，祈願平安度過，恢復正常生活。

今年的耶穌復活節是4月17日，每年天主教教會用50天為此隆重慶祝，稱之為「復活期」，靜宜、東海兩校透過此次聯合祈禱會，以「光明之路」的祈禱方式，共同慶祝耶穌復活；靜宜校牧沈拉蒙神父說，希望明年可以拿下口罩參加祈禱會，他也鼓勵大家能參與復活節相關活動，感受耶穌復活所帶來的希望與喜樂。

靜宜與東海選擇在天主教會的「復活期」舉辦兩校聯合祈禱，並透過耶穌復活相關的14處場景祈禱默想。圖／靜宜大學提供
靜宜與東海選擇在天主教會的「復活期」舉辦兩校聯合祈禱，並透過耶穌復活相關的14處場景祈禱默想。圖／靜宜大學提供
邁入第27年的靜宜大學與東海大學聯合祈禱，今天在靜宜主顧聖母堂舉行。圖／靜宜大學提供
邁入第27年的靜宜大學與東海大學聯合祈禱，今天在靜宜主顧聖母堂舉行。圖／靜宜大學提供
靜宜與東海選擇在天主教會的「復活期」舉辦兩校聯合祈禱，並透過耶穌復活相關的14處場景祈禱默想。圖／靜宜大學提供
靜宜與東海選擇在天主教會的「復活期」舉辦兩校聯合祈禱，並透過耶穌復活相關的14處場景祈禱默想。圖／靜宜大學提供


耶穌 疫情 東海大學

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