冬蟲夏草替代品用途更多 開發美粧商品乎汝水水　

冬蟲夏草是高貴藥材，不易買到而且容易買到假貨，衛生署建議使用蟬花替代，但野生蟬花數量也很少，大葉大學不僅早在8年前投入研究，不僅首創運用五穀雜糧人工培育蟬花子實體，也進一步開發應用在美粧產品，相關成果「蟬花敷料結構」最近取得新型專利。

大葉大學創新育成中心主任、食品暨應用生物科技學系副教授吳建一說，蟬生在自然環境中約需1年時間成長，系上實驗室2013年投入研究，以五穀雜糧栽培在實驗室栽培，發現的蟬花菌株於2014年成功研發蟬花子實體栽培技術，大約只要兩個月就能採收子實體，不僅大幅縮短生長時間，實驗室提供安全衛生的環境控制培育出品質穩定、全安無毒的蟬花。

蟬花的成分包括蟲草素、腺苷、多醣體等，實驗證實蟬花有抗氧化、清除自由基、抑制酪胺酸酶活性、抗發炎的特性，具有修復肌膚、美白等功能，因此適合開發為美粧原料，過去台灣美粧原料仰賴進口，現在結合蟬花萃取物和敷材的「蟬花敷料結構」專利技術近期獲得新型專利。

吳建一指出，實驗室進一步研究蟬花菌絲體的液態發酵技術，讓蟬花成為美粧品原料，因食生系8月更名為藥用植物與食品保健學系，將結合中醫保健與食品科學開發藥用真菌、蟲用真菌的新價值，目前實驗室除了蟬花，也發現兩款新品種真菌，系上師生持續研究，希望開發更多應用面向。