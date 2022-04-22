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冬蟲夏草替代品用途更多 開發美粧商品乎汝水水　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學食生系副教授吳建一（中）研究蟬花的成果取得專利。圖／大葉提供
大葉大學食生系副教授吳建一（中）研究蟬花的成果取得專利。圖／大葉提供

冬蟲夏草是高貴藥材，不易買到而且容易買到假貨，衛生署建議使用蟬花替代，但野生蟬花數量也很少，大葉大學不僅早在8年前投入研究，不僅首創運用五穀雜糧人工培育蟬花子實體，也進一步開發應用在美粧產品，相關成果「蟬花敷料結構」最近取得新型專利

大葉大學創新育成中心主任、食品暨應用生物科技學系副教授吳建一說，蟬生在自然環境中約需1年時間成長，系上實驗室2013年投入研究，以五穀雜糧栽培在實驗室栽培，發現的蟬花菌株於2014年成功研發蟬花子實體栽培技術，大約只要兩個月就能採收子實體，不僅大幅縮短生長時間，實驗室提供安全衛生的環境控制培育出品質穩定、全安無毒的蟬花。

蟬花的成分包括蟲草素、腺苷、多醣體等，實驗證實蟬花有抗氧化、清除自由基、抑制酪胺酸酶活性、抗發炎的特性，具有修復肌膚、美白等功能，因此適合開發為美粧原料，過去台灣美粧原料仰賴進口，現在結合蟬花萃取物和敷材的「蟬花敷料結構」專利技術近期獲得新型專利。

吳建一指出，實驗室進一步研究蟬花菌絲體的液態發酵技術，讓蟬花成為美粧品原料，因食生系8月更名為藥用植物與食品保健學系，將結合中醫保健與食品科學開發藥用真菌、蟲用真菌的新價值，目前實驗室除了蟬花，也發現兩款新品種真菌，系上師生持續研究，希望開發更多應用面向。

吳建一在2014年帶領學生成功開發蟬花子實體栽培技術，是全台第一位成功運用五穀雜糧人工培育蟬花子實體的學者，他和學生在現有基礎上，將開發可應用在面膜、貼布與美粧產品，期待透過蟬花萃取物的美粧應用提升台灣美粧產業。

大葉大學食生系副教授吳建一是全台灣第一位人工培育蟬花成功的學者。圖／大葉提供
大葉大學食生系副教授吳建一是全台灣第一位人工培育蟬花成功的學者。圖／大葉提供
大葉大學食生系成功培育蟬花。圖／大葉提供
大葉大學食生系成功培育蟬花。圖／大葉提供

專利 大葉大學

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