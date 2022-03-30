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興大後醫系今開放招生報名 洽詢電話打爆問這問題

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中興大學學士後醫學系今起至4月11日止開放報名。圖／中興大學提供
中興大學學士後醫學系今起至4月11日止開放報名。圖／中興大學提供

中興大學學士後醫學系3月10日公告招生簡章，即日起至4月11日止開放報名，興大表示，10日簡章公告後，詢問電話不少，最多詢問考試方向跟題型，相當踴躍。

中興大學3月11日與台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院、秀傳醫療體系共同召開後醫系成立記者會，主打中部唯一國立大學醫學系、國內唯一與2所醫學中心合作之醫學系。

興大後醫系今年預計招收23個公費生，分為甲組21名，乙組（限原住民身份學生）2名。興大特別提撥10%，也就是2個招生名額給原住民學生，即是希望強化醫生留任偏鄉的意願。

興大指出，簡章公告後，接到不少有意報考者的詢問電話，主要針對考試方向、考試題型，未來與四所醫院合作方式等，進行了解。

興大後醫系招生考試採二階段進行，第一階段為筆試測驗，今起至4月11日開放報名，4月24日筆試，依考生筆試測驗成績，擇優參加第二階段測驗（面試、資料審查），筆試科目包括英文、普通生物及生化概論、物理、化學。

第二階段包括面試及資料審查，包括大學歷年成績單及名次證明、自傳及讀書計畫、英語能力檢定證明、其他如專業工作成就、工作職務表現、獲獎紀錄等有利審查資料，預定4月29日至5月2日開放第二階段報名，5月7日、5月8日面試，5月12日放榜。成績計算為筆試成績占60%、資料審查成績占10%、面試成績占30%。

面試 原住民 中興大學

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