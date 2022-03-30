興大後醫系今開放招生報名 洽詢電話打爆問這問題

不少今年的應屆畢業生，最近已開始在寫、投履歷或準備找工作，求職過程中最在意的當然就屬薪水待遇。一名即將畢業的成大生表示，他覺得月薪如果沒有四萬，「完全不能接受」，況且自己念的還是前四大的工學院。

2022-03-30 12:49