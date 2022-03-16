文組賺不了錢？過來人揭「兩類科系」賺到翻：都在杜拜置產

理組高薪、文組低薪是台灣社會的普遍現象，即便是文組界佼佼者，也不見得能賺大錢，PTT一篇「文組是不是真的很難賺錢」的文章近日掀起熱議，網友們也提出正反看法。

原PO表示，最近因為工作了解到客戶的財產狀況，發現30歲出頭的文組，好像能存個兩、三百萬就已經非常厲害了，總以為努力工作七、八年存個五、六百萬很正常。原PO指出，這些客戶主要是老師或在公股銀行、民營金融業就業，算混得不錯，出社會一陣子，大概也都是小主管職了，因而嘆道「在台灣念文組真的要三思」。

貼文一出，網友們紛紛駁斥，認為「法、商類」科系很吃香，「當兵的學弟政大法律系，目前接手事務所賺到翻」、「周遭軟體工程師都是文組轉職的，薪水都有55K以上，小弟也算是資管（商管類），目前60K」、「之前在看杜拜的房子發現有台灣人也在那邊置產，都低調文組」、「我們公司是上市前五百大，股價目前70多，前後兩任總經理都是商管財務方面的」、「文組拍廣告年薪破百萬，但我都是接外國案為主」。

但也有網友指出，以台灣的環境文組確實較為弱勢，「台灣要唸就唸理組是事實」、「台灣的資源都放在科技業，平庸的理組真的可以混得比優秀的文組好」、「（回應前例總經理都商管財務出身）總經理靠家裡資源安心唸碩士沒和你說啦...搞不好總經理唸理組在台灣成就更高」。