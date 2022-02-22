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他逛失敗博物館 滿滿紙條都勸退讀設計系「快逃！」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在逛失敗博物館時，發現許多勸世文。圖擷自PTT
網友在逛失敗博物館時，發現許多勸世文。圖擷自PTT

現代社會無論政府或私人企業，皆講求美學的展現，使得越來越多學子選擇就讀設計系。然而，日前有名網友在PTT表示，他在逛失敗博物館時，看到民眾分享失敗經驗裡，有高達四分之一的人悲籲遠離設計系，「一堆勸世文非常驚悚」，讓他好奇是否真有這麼慘。

來自瑞典的失敗博物館從去年底開始在台展出，裡頭陳列歷史上許多意義不明或意想不到的失敗品，引起許多人好奇心，在展場的最後，也安排民眾寫下自己的失敗經驗。就有網友發現，牆面上五顏六色的便條紙中，夾雜數張勸世文，寫著「喜歡畫畫不是設計！別讀設計系，妳的人生不值得因作業而熬夜」、「愛惜生命，遠離設計。商設會了4年，我學到品味」、「不小心走進廣設科，失敗」、「不要選設計，快逃」，斗大的字樣及悲情的內文引起許多人的共鳴。

底下有網友以真實經驗分享設計系的低薪現況，「難怪都聽念設計的朋友在哭夭沒錢」、「薪水很慘，真的愛惜生命」、「跟讀音樂一樣，本來就是不愁吃穿的人去玩玩培養氣質而已，你當真的拿來吃飯？！」、「設計是M型，很低薪和很高薪，中間都GG」；也有網友則指出設計系熬夜已是常態，「讀設計基本上就是個四年都在熬夜的科系，還沒畢業肝就壞了」、「熬夜做專題，出社會發現根本沒屁用」、「以前表妹有講過很血汗，然後上面的人或業主意見又常常是腦袋有洞的」。

民眾在分享失敗經驗時，呼籲遠離設計系。圖擷自PTT
民眾在分享失敗經驗時，呼籲遠離設計系。圖擷自PTT

民眾在分享失敗經驗時，呼籲遠離設計系。圖擷自PTT
民眾在分享失敗經驗時，呼籲遠離設計系。圖擷自PTT

PTT 薪水 熬夜

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