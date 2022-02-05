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3D列印醫療植入材料 大葉獲補助培育生醫精機人才
中部科學園區是台灣生物醫療與精密機械的重鎮，大葉大學醫學工程學系接受廠商委託，利用3D列印儀器完成植入材實體，或進行表面鍍膜與強度檢測，獲得110學年度科學園區人才培育補助計畫，將打造高齡長照與智慧輔具研發基地。
大葉大學看好台灣高齡化的醫療科技市場，109學年度創立醫學工程系，在此之前是醫療器材設計與材料學士學位學程，醫工系主任賴峯民今天說，醫工系結合工程師與醫學家，以工程方法解決生物醫學問題，整合工程、生物醫學、醫學電子資訊與臨床應用，培養學生成為智慧醫療人才。
他表示，醫工系針對中部地區產業特色，帶領學生參加產學合作，廠商提出產品需求，委託大葉醫工系設計植入材圖檔或構想，系上師生再依據廠商需求，利用3D列印印製完成植入材實體，也可以檢測表面鍍膜及強度，生產具備安全及功效的醫用植入材。
他進一步表示，3D列印是產業趨勢，被廣泛應用在醫材、文創等領域，醫工系運用3D列印可以客製化的特色，搭配鈦合金材質，開發脊椎融合器、骨板、骨釘等醫療材料，一方面更符合人體工學，另一方面透過多孔性設計，提高生物相容性。
大葉大學攜手在地醫院與產業，開發智慧醫療器材，獲110學年度科學園區人才培育補助計畫，推動「醫用植入材設計與表面鍍膜技術實務」計畫，醫工系老師指導學生從設計、分析、製作到檢測，發展安全且具功效的長照醫材及智慧輔具，並與彰基、秀傳、台中榮總等醫院及中科、竹科等廠商合作，提供學生實習場域，為中部科學園區廠商培育生醫產業、精密機械人才。
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