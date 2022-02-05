快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3D列印醫療植入材料 大葉獲補助培育生醫精機人才

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學醫工系主任賴峯民和學生出示儀器3D列印的醫療材料。圖／大葉大學提供
大葉大學醫工系主任賴峯民和學生出示儀器3D列印的醫療材料。圖／大葉大學提供

中部科學園區是台灣生物醫療與精密機械的重鎮，大葉大學醫學工程學系接受廠商委託，利用3D列印儀器完成植入材實體，或進行表面鍍膜與強度檢測，獲得110學年度科學園區人才培育補助計畫，將打造高齡長照與智慧輔具研發基地。

大葉大學看好台灣高齡化的醫療科技市場，109學年度創立醫學工程系，在此之前是醫療器材設計與材料學士學位學程，醫工系主任賴峯民今天說，醫工系結合工程師與醫學家，以工程方法解決生物醫學問題，整合工程、生物醫學、醫學電子資訊與臨床應用，培養學生成為智慧醫療人才。

他表示，醫工系針對中部地區產業特色，帶領學生參加產學合作，廠商提出產品需求，委託大葉醫工系設計植入材圖檔或構想，系上師生再依據廠商需求，利用3D列印印製完成植入材實體，也可以檢測表面鍍膜及強度，生產具備安全及功效的醫用植入材。

他進一步表示，3D列印是產業趨勢，被廣泛應用在醫材、文創等領域，醫工系運用3D列印可以客製化的特色，搭配鈦合金材質，開發脊椎融合器、骨板、骨釘等醫療材料，一方面更符合人體工學，另一方面透過多孔性設計，提高生物相容性。

大葉大學攜手在地醫院與產業，開發智慧醫療器材，獲110學年度科學園區人才培育補助計畫，推動「醫用植入材設計與表面鍍膜技術實務」計畫，醫工系老師指導學生從設計、分析、製作到檢測，發展安全且具功效的長照醫材及智慧輔具，並與彰基、秀傳、台中榮總等醫院及中科、竹科等廠商合作，提供學生實習場域，為中部科學園區廠商培育生醫產業、精密機械人才。

大葉大學醫工系主任賴峯民指導學生使用儀器3D列印醫療材料。圖／大葉大學提供
大葉大學醫工系主任賴峯民指導學生使用儀器3D列印醫療材料。圖／大葉大學提供

大葉大學 長照

延伸閱讀

3.46多億元竹南科買地 群聯加碼投資苗栗

盼研發幹細胞製備技術 諾貝爾得主攜手陽明交大破關

橋頭科學園區聯外交通整體計畫 今通過審議

「科學園區，福虎生豐」嘉義縣府今年春聯主題曝光

相關新聞

陽明交大滿周年 「磨合期更長」

陽明交通大學合校案上路滿周年，儘管合校意向書原定第一年磨合、次年起整合，但因兩校文化差異大，過去爭論不斷，從校徽到校規都...

3D列印醫療植入材料 大葉獲補助培育生醫精機人才

中部科學園區是台灣生物醫療與精密機械的重鎮，大葉大學醫學工程學系接受廠商委託，利用3D列印儀器完成植入材實體，或進行表面...

助學生增進口說能力 台師大開辦英語聊天室

為提供學生增進英語口說能力的機會，台師大共教外文組於110學年度起舉辦英語聊天室，讓學生在課餘時間能與口說輔導員面對面以...

台師大設英語學術素養中心 提升寫作與表達能力

為打造接軌國際的頂尖雙語大學，台灣師範大學於110學年成立「英語學術素養中心」，希望提升學生的學術英語寫作和口語表達能力...

大同大學應外系跨國合作 編譯愛爾蘭兒童繪本

大同大學應用外語系與愛爾蘭「兒童藝文中心」合作，把當地兒童創作的故事和詩翻譯成中文並繪製插圖，除了考驗大學生翻譯能力，文...

陽交大合校周年／磨合期比想像中長 校長曝最難關卡

國內受矚目的陽明交通大學合校案上路滿周年，合校計畫書原定首年磨合、次年起整合，但首任校長林奇宏接受本報專訪坦言「實際所需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。