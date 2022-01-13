國立暨南國際大學教授蘇玉龍：善盡大學社會責任 實踐聯合國永續發展目標

【文．池俊吉、郭玟杏、俞子翔】

【圖．教育部資訊及科技教育司提供】

問：請問推動大學社會責任的意義與目的？

答：大學設立的目的在於「以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨」，《大學法》第一條的開宗明義就是如此。長久以來，大家可能早已習慣大學的功能係以學術研究、人才培育方面為主。但其實研究、教學、提升文化，以及服務社會這些面向，都需要均衡發展，並藉由擴散和延伸大學力量來發揮更大影響力，促進國家的發展。

現代公民社會形塑了大眾對於大學公共性的公民意識，認為大學的功能就是要服務整個社會。所以如果在大學的治理中沒有納入大學社會責任，那麼大學就會變成以前大家所謂的「象牙塔」，長久下來，大學就會很難得到社會的共鳴。換言之，如果大學沒有服務社會、回饋社會的話，未來社會對於大學的支持力道就會減弱。於是，教育部開始推動USR計畫，鼓勵大學鏈結地方的產官學，並且協力合作。如此一來，如果計畫執行的好，除了能為大學帶來更好的名聲之外，也能夠使大學取得更多的資源。

從教師面來看，雖然大學老師的學術、教學能力都很優秀，但卻比較容易缺乏社會上的實務經驗，使得課程的設計比較缺少現實環境面的問題。當老師的問題意識不夠強的時候，解決實務問題的能力就會比較弱。執行USR計畫對老師的教學來說，也能夠達到補強的功能。至於在學生面，一般來說，學生進到大學，主要目的就在於學習專業知識，並得到學歷與文憑。但是學生們有沒有學習到解決實務問題的能力？能不能主動關心我們社會上各個角落的問題與社會的需求？如果學生們不知道，就會使得他們比較難跟社會的需求來連結，就會無法貢獻所長、回饋社會，未來進入職場，自然就產生學用落差。而USR計畫，目標就是培養大學生的社會議題意識，並且在老師的指導下培養責任感，甚至提升他們視野到全球公民的層次，使學生國際化。事實上，在執行USR計畫的同時，也在培養大學生對社區的關心、對民眾的服務，USR就是大學的品格教育。我認為大學投入USR計畫，對老師自身的成長、學生將來的發展都有幫助。整體來說，USR計畫可以為整個大學的經營帶來新的契機。

延伸計畫主題深度 加強國際連結

問：請問我國大學社會責任的規劃與推動作法？

答：從歷史進程來看，教育部推動USR的政策規劃可分為三期，屬於漸進式的規劃與作法，分成2017年的示範期；2018至2019年的第一期；以及2020至2022年的第二期。在示範期時，所有的大學都能夠參與USR計畫，政府採用競爭型的經費來鼓勵學校執行這個政策；第一期則是根據一開始的示範期，將計畫劃分為種子型、萌芽型與深耕型三級，讓學校去爭取。而在計畫主題的部分，則要求與社會的情況與需求相扣合，例如：永續環境、在地關懷、產業鏈結、健康促進與食品安全等；到了第二期，則因執行三年的種子型計畫已經有所提升，所以我們在執行面進行了改善，將計畫分為萌芽型、深耕型二種。同時，又增加了另一個國際連結的維度和面向，將計畫分為大學特色類與國際連結類兩種。因此，我們能夠以萌芽與深耕、大學特色與國際連結兩個軸向，將第二期的USR計畫分為四種，即大學特色類萌芽型、大學特色類深耕型、國際連結類萌芽型、國際特色類深耕型。

在主題方面，則是在原本的四種社會實踐主題中，再加入文化永續作為主題。雖然我們現階段是以這五種主題為重點項目，不過學校還是可以提出其他社會實踐相關主題。而在四種USR計畫中，大學特色萌芽型，即占目前所有執行計畫的83%；深耕型與國際連結類三種，則占17%。雖然深耕型與國際連結類延伸的計畫較少，但其份量比較重、經費也比較多，所以要承擔的責任也比較大，除了需要中長期的執行效益評估報告外，還要推廣、辦理地區的共同培力活動。此外，針對各校其他一些不夠完整的計畫，我們也在第二期給他們有培育的機會，我們稱作USR HUB，它包含了一些有潛力，但比較初期、比較新的計畫。由於第二期已經取消了種子型的USR計畫，所以HUB計畫就需要由各個學校自己去進行培育。

結合校務治理 提升社區民眾參與

至於在USR推動作法方面，則包含五大重點：第一，USR校務支持的重要性。大學本身是否重視USR，對於USR的推動十分重要，因為大學具備帶頭的領導作用，能夠領導整個學校的老師、學生，並能夠影響、協助在地的社區民眾；第二，鼓勵老師成立教師社群，建構一個提供教師集思廣益的場域，將各自不同的專業整合，並藉由觀察社會各個面向來了解社會的需求，投注力量進行協助；第三，USR相關課程的開設。學生是社會責任推動的種子，學校必須開設相關課程，讓學生們具備一定的知識和能力，能夠到社會上與社區民眾進行接觸，貢獻課程所學，使學習和實踐相結合；第四，提升社區民眾的參與度。在社區中的士農工商，大家各自都有不同的專業、不同的想法與不同的興趣，所以學校必須要去接觸社區的民眾、與他們互動，然後了解他們、引發他們的問題意識，讓他們知道社區的情況與問題，以及可能有哪些需要協助的地方。我們可以運用這樣的方式和社區民眾進行討論，讓他們產生問題意識，並給予他們一些建議。那麼當這些建議符合民眾的需求、對他們有幫助，並符合學校的發展宗旨時，就能夠形成一件USR計畫。

在執行USR計畫時，不能只是孤芳自賞，學校間必須相互交流、共享資源，而那些執行比較好的學校，也需要進行典範轉移，將好的模式提供給大家作為參考。這樣的經驗交流、資源共享與典範轉移即是培力的過程，讓大家能夠相互協助、共同學習並培養力量。

此外，正在執行中的USR計畫第二期階段，我們加深了國際連結的面向。使用聯合國的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）作為國際連結指標，並藉由零飢餓、消除貧窮、氣候行動、性別平等、優質教育、減少不平等、良好健康與福祉、乾淨用水及衛生、永續城市及社區等共同主題，與全世界的夥伴進行共同的討論及學習，這也是國際化中非常重要的一環。

專家學者完成審查 計畫團隊進行追蹤

問：請問大學特色深耕型以及國際連結類計畫的評選與審查標準？

答：無論是萌芽、深耕，還是大學特色、國際連結，都屬於深度、廣度的問題。在計畫書的撰寫上，首先它需要符合聯合國SDGs的主題，當然其他USR主題也可以，這方面我們是比較採取順其自然的態度，讓各校自己選擇要投入的議題。至於執行計畫經驗的有無，是否與計畫的評選有關，我認為經驗本身跟計畫書的撰寫，會有一定程度的關聯性。以暨大為例，我們跟地方共同經歷了921地震，大家一起努力進行地方與學校的重建，培養了彼此間水乳交融的關係。我們透過當時的社區營造、地方振興，到現在更深、更廣的USR計畫與地方密切的互動。我們的計畫結合了地方政府、社區民眾、各級學校，以及與我們生活息息相關的民間產業，所以我們撰寫的計畫書，是與地方血肉相連的。我們在計畫中投注了許多的生命力，它自然一定會有能夠打動人心的地方，這也是孔子所說的：「質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子。」

在計畫的評選方面，我們有客觀的專家、學者群體進行協助，這個量體十分龐大，他們都是在社會上具備熱誠、經驗及能力的專業人士，能夠提供我們很多很好的建議。在USR整體計畫的推動架構下，有負責行政，也有負責審查的人員，甚至是經費審查的部分，他們提供了計畫向下運作的政策執行方向。所有的申請案件，除了經過專家討論外，都還會再歷經嚴謹的遴選、審查過程，可以說我們現在看到正在執行的這些USR計畫，都是經過相當程度的錘鍊，並從中脫穎而出的。

而在審查之後，後續執行過程，也會再由我們推動中心團隊進行定期、不定期的訪視。這個訪視本身，即是與計畫執行人、老師、學生、利害關係人一起到計畫現場，共同檢視計畫的場域及成果，並由專家依照不同的計畫類型，給予不同的要求與輔導，以校務支持、教師社群、學生課程、社區民眾的參與、執行學校間的經驗交流等指標來檢視。如果計畫屬於國際連結類，我們就會加上檢視他們與世界各國家推動聯合國SDGs的成果。

正視地區民眾需求 培養解決問題能力

問：請問學校在推動計畫時，是否有遇到什麼困難？如何解決問題？

答：USR計畫最主要的功能，就是要為地方服務，解決地方問題。如果學校在執行計畫的過程發生一些狀況，無論是執行單位自身的問題、量能不足，還是社區民眾的需求問題，這些情況多少都會發生。就推動中心的立場來說，一般我們會先去進行了解，但仍以較為客觀、沒有直接涉入的方式來進行溝通與從旁協助。

至於執行計畫遇到的困難，以暨大在執行計畫時為例，學校所在的桃米里鄉親，就曾經向我們反應他們沒有自來水，而自來水公司所提供的最近取水方案需要經過暨大的校地。要讓自來水廠能夠在校地內挖管經過，這不是一個容易解決的問題，但我們仍必須正視民眾的需求，所以我們就著手與自來水公司商量作法，同時也向教育部尋求法規面的同意與指導，按照程序一步一步來進行解決與實踐，最終讓桃米里的鄉親有自來水能夠使用，這也屬於聯合國SDGs中「乾淨用水及衛生」的一環。所以，在執行USR計畫時所面臨的問題，基本上是需要各個執行學校自行設法解決，同時也是培養社區實務問題解決的能力。

提升大學社會責任自覺 培養學生實踐能力

問：請問您對於國際上大學社會責任的推動作法及其亮點的觀察？

答：事實上，近幾年世界各國大學對於大學社會責任的自覺逐漸提升，可以說實踐大學社會責任在各大學間蔚為一股風潮。歐洲在2012到2014年間，即提出「大學社會責任架構」，以培養大學學生實踐大學社會責任的能力；美國、加拿大則是在2010年開始推動與大學社會責任有關的措施，最主要是著重於永續發展，推動永續環境、永續社會及永續經營。這也是現在產業界最重視的環境、社會和企業治理（Environment、Social、Governance,ESG），可見世界上大學的發展終究會走向同氣相求的道路。美國、加拿大是以世代責任的概念來談永續，所謂的世代責任即是說明每一個世代皆有責任，我們必須要對往後的世代負責；在日本，大學社會責任發展係由COC、COC+到COC+R，他們稱作地方創生。而在國際交流方面， USR推動中心於2021年11月16日，與科技部人文社會實踐計畫辦公室共同舉辦了「臺日大學地方連結與社會實踐聯盟」的活動，在我國教育部潘文忠部長親臨致詞見證下，臺灣6校、日本4校代表於臺北完成跨國遠距簽約儀式。可見目前全球正逐漸形成大學社會責任的網絡，我也希望臺灣的USR未來也能夠在國際上發光發熱。

這些國際組織在推動USR的方式都有共同點：第一，把USR融入校務治理的發展計畫，與校務治理相結合；第二，大家都是有意識地去培養學生的公民意識和社會責任感；第三，重視學生的一般素養、職場知能，以及對於地方的認識，培養學生的實踐力；最後，則是關注永續發展的研究。因此，我們在執行USR時，必須要將地方政府、社區民眾、各級學校，以及地方的民間產業相連結，並以大學作為核心，透過產官學研的合作，一同協力進行大學社會責任的實務運作。

建立評估指標 共享計畫資源

問：請問如何評估大學社會責任計畫的成果與效益？

答：事實上，這一點是我們現在必須努力的方向。因為政府提供了這麼多的經費作為誘因，也有這麼多的學校投入，民眾也有所期待。所以USR計畫的執行成效究竟如何，是一個必須要建立的指標。我們對於計畫成效的衡量有很多種，最普遍也最明確的一種，就是關鍵績效指標（Key Performance Indicators, KPI），包含：辦理了多少場活動、多少人參加、有多少師生投入、開設了多少課程、使用了多少經費、有多少學校配合等。KPI是一種指標，但我認為還不夠，因為這些產出的影響力有多大？就是另一個需要關心的議題。所以不只透過KPI，我們也使用其他的方式去檢視、呈現計畫的成效，例如：社會投資報酬率（Social Return on Investment, SROI）、目標與關鍵成果（Objectives and Key Results, OKR）等。但由於每所學校執行計畫的性質有所差異，這部分的評估方法與效益指標目前正在逐步建立當中。

此外，USR推動中心的網站（https://usr.moe.gov.tw/）也將設立效益評估專區，用來匯聚各校的經驗，讓大家共同討論，進而相互影響、產生共識，並展示出各個學校執行USR計畫的中長期效益，這個也算是我們目前的現在進行式。換言之，在目前這個階段，我們正在建立這個評估影響力與成效的系統與指標。首先，我們需要協助各大學建立自我評估的能力，並建構中長期評估的參考系統。但更重要的是，要促進USR計畫實踐成效的擴散，讓社會大眾了解USR計畫的推行，以及它能為學校師生、社區的利害關係人帶來什麼改變。

我們實務上執行的重點有：一、辦理效益評估的相關培力活動與工作坊；二、邀請計畫進行效益評估的個案研究；三、邀請已經有中長期效益評估經驗的大學進行交流分享；四、於USR推動中心的網站建置效益評估專區，分享包含：中長期效益評估的作業辦法、相關報告書、培力活動、評估工具資源，以及國際大學社會責任聯盟的項目、資料等，提供USR夥伴學校能夠快速、有效率地找到可參考應用的相關知識，以利未來進一步系統化、質化量化並陳來呈現USR的效益，並以聯合國永續發展目標進行檢視，作為教育政策精進的參考指標。同時，更要建立與國際對話的各種管道，達到USR成果擴散的目的。

問：是否有其他要與大家分享的建議或提醒？

答：希望社會大眾可以將我們在執行USR計畫上的缺點反饋給推動中心，讓我們得以檢討、改進；同時如果有看到計畫中好的部分，也希望大家能夠將計畫執行的優點回饋給學校，以此來鼓勵他們。此外，也希望大家都能夠將USR計畫的精神和理想進行推廣與擴散，進而達成服務社會、促進國家發展的目標。