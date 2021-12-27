理組進科技業穩拿高薪「比醫生還猛」？ 網友：文組也有年薪破百萬
近年科技產業大熱，理科生成為優勢。一名網友發現，理工組畢業的年薪從兩百萬到五百萬不等，快要比醫生賺的還要多，向網友提問「大家會不會很後悔沒有好好唸理工科？」引起網路熱議。
一名網友在「PTT Womentalk」提及，畢業後發現文組和理工組的差異太大，現在連學店、科大畢業的理科生也能進台積電或年薪兩百萬起跳，頂大畢業的四大碩班更可能進一線IC廠（半導體公司），年薪從四百萬到五百萬起跳。原PO指出，這些理科生「快要比醫生還猛了」；相反，文科金融業的年薪破百萬，已經是極限了，直言「金融業的天花板只是科技業的地板，真的很後悔沒有去唸理科」。
不少網友認同回應「如果我高一就知道文組沒前途，真的會去理工」、「時間再來一次，我一定讀化學系」、「早知道當年我不會理組轉文組」、「當年高中二類大學跑去讀文組，出社會後悔」、「最近科技業景氣好，真的一堆人年資4、5年領300萬」。
但也有許多網友表示沒有興趣，也沒有天資讀理科，「因為太廢也沒辦法唸」、「超討厭化學物理」、「讀自己沒興趣的科系人生太可憐了」；也有網友指，科技業賺得多，但很辛苦，「我不接受加班輪值，理科再好也沒用」、「台積電每年多少人離職？」、「用健康來輪班、超時加班！好在哪？」
除此之外，有網友則分享，只要文組的法律系、商科系唸得好，出入也是很不錯的，「文組認識年薪200跟600的」、「我同學台大文組，德語、法語、荷語聽說讀寫沒問題，直接當業務，年收破500萬」。
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