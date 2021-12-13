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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

金門縣府偕台師大 打造智慧閱讀新世代

中央社 / 金門縣13日電

金門縣政府教育處今天與國立台灣師範大學簽訂「SmartReading適性閱讀平台」合作協議，在金湖等3所國中小試辦，預計380名學生受惠使用輔助閱讀學習，帶動數位閱讀教育發展。

簽約儀式下午在縣府新聞發布室舉行，在副縣長李增財見證下，台師大副校長宋曜廷與教育處代理處長黃雅芬共同簽約。

李增財致詞時坦言，現在資訊泛濫，但孩子能完整閱讀一本書的機率不太高，是不爭的事實。黃雅芬表示，閱讀是學習的基礎，宋曜廷研究團隊開發的SmartReading適性閱讀平台，正是協助金門縣提倡運用數位閱讀資源提升閱讀力的落實。

根據這項計畫，學生在110學年上學期做「DACC中文閱讀能力診斷」前測，可有效協助教師為學生的閱讀能力定錨，同時整合金門縣圖書資源與個人推薦書單，精準地配對學生的閱讀能力、多元興趣與書籍的難度值，由教師結合教學進行個人與班級閱讀計畫；學生下學期做後測，教師能藉由兩次閱讀能力診斷報告，評出教學成效，學生也能自主追蹤個人的閱讀歷程。

黃雅芬說明，這次參加合作的學校有金湖國小、上岐國小與金沙國中，年級分布為4~8年級，預計12月底做前測；做完前測，就可以了解目前參與學生的閱讀能力，明年5月完成後測進行資料分析，即可瞭解學生閱讀力的成長狀況。

為協助金門縣試辦學校能快速上手，有效運用「SmartReading適性閱讀平台」，縣府與台師大簽約後，隨即辦理智慧閱讀SR工作坊，金湖國小校長陳為信等人參與。縣府期望透過與台師大的合作，打造SmartReading智慧閱讀新世代，培育具有競爭力的金門子弟。

金門 台師大

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