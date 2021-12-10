興大建構水稻循環利用 合成菌株應用防老人癡呆及助眠

中興大學生命科學院等團隊師生花兩年完成以水稻為主的循環農業系統，兩項關鍵技術包括稻桿糖化技術及如何以稻桿糖化液可促進植物生長，另合成菌株PQQ可防治老人癡呆、改善睡眠等功用。6個學院、11學系組團隊，參加麻省理工學院發起的國際遺傳工程機器設計競賽，勇奪金牌。

中興大學指出，這項研究內容最終以廢棄稻稈為原料，生產含醣稻桿分解液應用在分泌生物刺激素PQQ生產菌，用在農作物可促進植物生長，也廣泛應為保健食品，治自由基過多造成的損害與疾病、增強記憶力防治老人癡呆症、改善睡眠等多種功效。因人體無法自行製造PQQ，所以合成製造能生產PQQ菌株，深具應用價值。

本屆NCHU_Taichung團隊去年成軍，興大生命科學院副院長黃介辰率團隊，歷經兩年，打造出能水解稻桿的酵素復合體，稻桿糖化液進行擴大培養，促進植物生長，成為人造植物內生菌。最終以廢棄稻稈為原料，生產含醣之稻桿分解液應用於PQQ生產菌，而生產PQQ應用於農業作物上，促進植物生長，建立循環體系。

PQQ不但具促進植物生長，還可誘發植物抗病性，廣泛應用在人體延年益壽的保健食品，能防治自由基過多造成的損害與疾病、增強記憶力預防老人癡呆症、改善睡眠等多種功效。因人體無法自行製造PQQ，故以合成生物學的技術製造能生產PQQ之菌株深具應用價值。