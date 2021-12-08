快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他指這科系「最沒前途」卻最多人讀 網反駁：職缺多是天堂

香港01 / 綜合報導
讀「餐飲系」的前途，引發網友討論。示意圖／ingimage
讀「餐飲系」的前途，引發網友討論。示意圖／ingimage

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此，就有一名網友發現不少人都就讀「餐飲系」，讓他納悶詢問「這是不是最沒前途的科系？」因而掀起不少網友們的討論。

原PO在PTT八卦板上以「餐飲科484最沒前途的科系？」為題發文，表示自己近日拜訪朋友家開的傳統工廠，但逛產線時意外得知許多作業員是餐飲科畢業的，就連逛到隔壁社區，順便跟保全聊了一下後也發現，連保全也是餐飲科畢業，他便好奇詢問「餐飲科是不是最沒前途的科系」。

此文一出，引起許多網友議論紛紛，「不需要證照也能開業」、「台灣已經爛到一堆問題沒有解決，廣設大學和餐飲科毀掉技職和高等教育反而沒啥人檢討了」、「我國的餐飲科像癌症細胞一樣的蔓延，一堆以前的工專、工科全廢了，只留餐飲科」、「我認真說，其實餐飲科系最多用途只有幫你考證照」、「觀光系：別來搶」。

但也有網友反駁，「不會喲，剛吃鐵板燒就是餐飲科高一生煮的，出路很好。老闆説他讀完餐飲科，要幫他開分店，你說出路好不好？」、「有沒有前途是看人，一堆讀了電資跑去當作業員」、「餐飲業最缺人了哪裡沒前途，餐飲科根本天堂」、「每個行業做得好都有前途，米其林主廚勝醫生」、「立志當阿基師阿」。

科系 PTT

延伸閱讀

胡椒去中藥行買才專業？ 內行曝1關鍵：拿起來聞就知道了

他這樣吃臭豆腐遭友人嫌棄 老饕反讚「內行人吃法」

走道裝監視器盯員工如廁時間 網論戰「鬼島公司太沒人性」

他問「車位比房子大」是什麼感覺？ 網曝1關鍵原因：增值40萬

相關新聞

成大學生研發「可以忘憂的珍奶」獲國際競賽iGEM金獎

喝珍珠奶茶可以忘憂？國立成功大學學生團隊，從珍珠奶茶獲取靈感，設計含有減壓性胺基酸taurine的珍珠，取名「MenTA...

避抗藥性 中正大學團隊研發物理穿透敷料抗超級細菌

國立中正大學24名學生利用合成生物學，設計一款能對抗超級細菌的敷料，用「物理穿透」方式殺菌，傷口癒合同時也能避免產生抗藥...

每年獲千萬預算研究不動產 政大盼落實居住正義

政治大學不動產研究中心昨揭牌，首任主任、地政系教授賴宗裕表示，將優先聚焦「居住正義」議題，研究當前居住政策，協助政府推動...

他指這科系「最沒前途」卻最多人讀 網反駁：職缺多是天堂

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此，就有一名網友發現不少人都就讀「餐飲系」，讓他納悶詢問「這是不是最沒前途的科系？」因而掀起不少網友們的討論。

建議日睡9小時 管中閔「早安文」讚數創台大交流板新高

台灣大學校長管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」6日半夜起在「NTU台大學生交流板」留言與學生互動，引發學生熱議。昨晚有...

成績差免退學！輔大擬廢二一制 全台已20校這麼做

輔仁大學最近一次教務會議紀錄描述，會議上通過「取消學業成績退學相關規定」提案，接著將送校務會議拍板。但將維持目前學業成績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。