他指這科系「最沒前途」卻最多人讀 網反駁：職缺多是天堂

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此，就有一名網友發現不少人都就讀「餐飲系」，讓他納悶詢問「這是不是最沒前途的科系？」因而掀起不少網友們的討論。

原PO在PTT八卦板上以「餐飲科484最沒前途的科系？」為題發文，表示自己近日拜訪朋友家開的傳統工廠，但逛產線時意外得知許多作業員是餐飲科畢業的，就連逛到隔壁社區，順便跟保全聊了一下後也發現，連保全也是餐飲科畢業，他便好奇詢問「餐飲科是不是最沒前途的科系」。

此文一出，引起許多網友議論紛紛，「不需要證照也能開業」、「台灣已經爛到一堆問題沒有解決，廣設大學和餐飲科毀掉技職和高等教育反而沒啥人檢討了」、「我國的餐飲科像癌症細胞一樣的蔓延，一堆以前的工專、工科全廢了，只留餐飲科」、「我認真說，其實餐飲科系最多用途只有幫你考證照」、「觀光系：別來搶」。

但也有網友反駁，「不會喲，剛吃鐵板燒就是餐飲科高一生煮的，出路很好。老闆説他讀完餐飲科，要幫他開分店，你說出路好不好？」、「有沒有前途是看人，一堆讀了電資跑去當作業員」、「餐飲業最缺人了哪裡沒前途，餐飲科根本天堂」、「每個行業做得好都有前途，米其林主廚勝醫生」、「立志當阿基師阿」。