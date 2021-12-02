台灣醫療科技展今登場 長庚大學推6大展區秀成果
2021台灣醫療科技展今天正式開幕，長庚大學推出6大展區，分別有Covid-19防疫專區、智慧健康照護科技、生化試劑及疾病檢測、生醫材料與智慧感測、功能性藥物開發、人工智慧及物聯網等主題，展出21項亮眼研發成果，看點十足。
長庚大學表示，學校結合醫學院、工學院與管理學院等3院資源，發展「全方位智慧健康照護」；這次推出的「Covid-19防疫專區」，不只展出中和抗體效價檢測套組與自動檢測系統，也呈現紫蘇水萃物抗新冠病毒的相關技術。
另外，長庚大學職能治療學系與健康老化研究中心也共同合作，研發「智慧健康照護科技」VR軟體，以貼近自身生活經驗的模擬情境，鍛鍊長輩的大腦，減少或延緩失智症的發生。
長庚大學表示，「生化試劑及疾病檢測」展區，會展出由電機系開發的膚質探測晶片與模組，這項發明具備緊膚功能，藉由不同波長的電波射入人體皮膚，進而促成膠原蛋白增生，一次完成膚齡偵測與拉提，且成本約在200美元以下，CP值高，將推廣到居家市場。
這次科技展，長庚大學將展出智慧感測鞋、應用於乾癬治療的牛樟芝萃取物、智能運動管理系統等成果。民眾前往攤位參觀，只要拍照上傳臉書與標記官方FB即可獲得精美贈品；填寫活動問卷並答對3題題目以上，還有機會抽到價值8000元的生醫禮盒。
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