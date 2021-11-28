放下台糖鐵飯碗成為「雲林早療先驅」 若瑟醫院復健科主治醫師吳炎村：哪裡有需要，我就去哪裡

願意到偏鄉服務的醫師，並不多。曾獲頒第二十六屆醫療奉獻獎，並獲蔡英文總統接見的吳炎村，是其中之一。 「如果自己是醫生就好了。」原本任職台糖工程師的他，在三十四歲時毅然轉身習醫，來自他對岳父母長期病痛纏身的心疼。 2003年，他來到雲林虎尾的若瑟醫院復健科任職至今，不僅協助執行早療業務，更在口湖、斗六與台西地區開設早療據點。 在當地人眼中，他是「雲林早療先驅」。

離開台糖鐵飯碗

年過七旬的吳炎村在診間蹲下身，細心檢查輪椅上的小病人：「來，腿往前伸，我們看一下膝蓋喔……」像這樣的早療兒童，是吳炎村自2003年來到若瑟醫院復健科任職至今，主要的病患之一。

早療兒童，通常是指六歲以下，認知、語言、粗動作、精細動作發展遲緩或過動，注意力欠佳的小孩。

如果不是在三十四歲時，報考第一屆成大學士後醫學系並順利錄取，今天的吳炎村應該已從台糖退休，在國營事業的制度下，開展另一個截然不同的人生故事。

試圖尋求不一樣的人生價值

1949年，吳炎村出生於嘉義縣鹿草鄉，父親是獸醫師在鄉公所上班，母親是淳樸的農民，他二十二歲從淡江化學系畢業後不久，先在一家化學工廠工作，後來便進入台南鹽水糖廠當工程師。

然而，看到擔任教職的岳父母，苦於健康不佳，幾乎沒有生活品質可言，他感到相當不捨，竟浮現了這樣的念頭：「如果自己是醫生就好了。」妻子蔡明珠知道後，不但沒有反對，反而全力支持。 當時成大剛開辦學士後醫學系，吳炎村只有一次機會，因為年齡限制是三十五歲。他毅然放下台糖工程師的鐵飯碗，試圖尋求不一樣的人生價值。

讀醫學院好像上補習班

入學之後，他是全班年紀第二長的學生；大他一歲的那位同學，原來在中央銀行已當到課長，還有同學讀過博士班、當過講師。大家都是大人了，心性已定，很珍惜得來不易的學醫機會，同學間有著濃濃的用功氣氛，沒有人敢貪玩或心存僥倖。

重做新鮮人的興奮沒幾天，吳炎村馬上面臨沉重的功課壓力。成大是五年制學士後醫學系，大一沒有共同科目，一入學就是艱深的專業科目，再加上老師很嚴，壓力極大，逼得他非用功不可。

當時成大醫院還沒建好，醫學院和成大校本部之間隔著一條大馬路，吳炎村幾乎不曾參與過校本部的升旗等活動，也沒有體育課等輕鬆課程。他有時感覺讀醫學院好像上補習班，每天全是上課考試，即使下課也在K書。但更多時候，他常從教室的窗口，眺望不遠處那片施工中的醫院大樓工地，看著鋼筋大樓一層層往上增加，心裡滿是憧憬和期待。

（本文出自《成為世界相信的力量》，未經同意禁止轉載。)

「成大醫學系第一屆」的使命感

師長們也對這批白袍新生寄予厚望，一手創辦醫學院的黃崑巖院長，每週跟全班學生談話，從做人做事、教學得失，談到如何面對各種社會現象。

黃院長常勉勵學生們腳踏實地，做一個好醫師。他最常說：「名醫不等於良醫。」希望學生們畢業後去做基礎研究，或是做其他醫師不願做的事，而非追求成為名醫。

吳炎村更記得，黃院長說過很多次：所謂「良醫」，即是不為名、不為利，哪裡有需要，就往哪裡去。

吳炎村也難忘教解剖的沈清良教授。他說，沈教授要求很嚴格，常考試，每次考完發考卷會從高分往下發，愈到後面學生就會愈緊張。

沈教授教學很認真，開學沒多久就記得全班學生的名字，上課時走過學生身邊，會突然冒出一句：「你最近成績退步了，要加油。」

見習與實習的北漂行

大二下學期起，展開見習課及實習課，必須有醫院為學生們實地教學。在成大醫院未落成的情況下，有人建議在台南找醫院，但黃崑巖堅持把學生們送到台大醫院訓練，因為他認為：「從優秀工廠出來的成品，會有一定的品質水準。」

四十九名成大學生北上之後，盡量與台大學生合班上課，並分成小組到台大醫院各科及各病房見習，每組只有三、四人，以免對台大的教學空間和品質形成壓力。

「在全國醫界的最高殿堂台大醫學院，瞻仰多位醫界大師的風采並向其學習，讓我們獲益良多。在這裡的訓練嚴格、扎實，黃院長應是很放心的，」吳炎村回憶，有些師長較為嚴厲，不過大家很團結，相互打氣，彼此提醒要忍耐，各小組之間更會互相幫忙，交換經驗。

成大醫院落成啟用

黃院長週週北上和學生聊天，聽大家吐苦水，也會安慰每個人。「久而久之，我們就在那種艱困和磨練中長大了，養成逆來順受、忍辱負重的個性，比較能承擔壓力，」吳炎村說，這段「北漂」歷程，多年來始終是同學們心中的「出埃及記」，歷經艱辛困頓，最後換得豐美果實。

大五下學期，成大醫院落成啟用，吳炎村和同學們回到成大，院內上上下下充滿著朝氣和鬥志。實習醫師階段結束後，吳炎村進入復健科當醫師，一天工作十小時以上，但他以「成大醫學系第一屆」自許，有著捨我其誰的使命感。

之所以選擇復健科，是因為太冷門沒人要去。1990年代的台灣，復健科不受重視，幾乎無人開業做復健科診所，「因為復健科不容易賺錢啦，」吳炎村笑著說。

（本文出自《成為世界相信的力量》，撰文／邵冰如 攝影／林衍億 圖片提供／吳炎村、若瑟醫院）