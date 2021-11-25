財經也要科普一下 清華名師化身YouTuber來解惑

疫情帶動線上學習，但在眾多的科普頻道中，似乎很少見到「財經科普」類型節目。清華大學科技管理學院安富金融工程研究中心為普及財經科技與金融知識，特別製作「安富財經科普系列」影片，內容涵蓋基金、股票、房地產，一次上架近30集，今天在YouTube頻道開播。

清大科管院長林哲群表示，坊間的科普節目多集中在物理、化學等自然科學領域，但財經領域的科普知識也應從小培養，且持續累積；清大原計畫今年要為一般民眾開設科普講堂，受到疫情影響，決定從實體課程轉為數位開課，學生到大學生或一般民眾，不必報名註冊，上網即可觀看免費的財經科普課程。安富財經科普系列影片的網址連結為: https://www.youtube.com/channel/UC5uhV0oYpU6cK6w_G4lmtcA/videos

清大安富金融研究中心執行長、計財系兼任教授馬瑞辰特別邀請8名名師，錄製每集約15分鐘課程。包括教授投資學的清華計財系副教授索樂晴來談「大學生要有錢」，她建議大學生記帳開始，開源節流來累積投資所需的第一桶金；在取得第一桶金之前，也可透過模擬交易平台來了解自己的投資模式並累積經驗。

最近房地產狂漲，何時才是下手的好時機？買在什麼區位才能抗漲、抗通膨？馬瑞辰及清大兼任助理教授鄧筱蓉都有精闢分析。他們一致強調，為消費（自住）或投資目的買房，是兩種截然不同的需求及概念，應分別考量。馬瑞辰建議，要考量個人承擔風險的能力，在不同的時機入場都有適合的標的，千萬不要急於一時。

「投資自己要比投資房產更划算，且永遠不怕虧本。」鄧筱蓉也建議年輕人在資金不足情況下可先從租房開始，蒐集足夠資訊再買房，不必急著背負對自己來說過於沈重的房貸壓力。

除了理財分析，名師群也在節目中分享自己的學習及職涯經歷，提供職場新鮮人參考。有30年金融界資歷，曾任花旗、富邦、新光金控主管的理財專家陳怡芬就有一集談「如何瞭解自己志趣，在就業市場取得平衡」。陳怡芬建議，職場新鮮人必須先了解自己的「志趣」，進一步探索個人「志業」，再選擇適合的「職業」，也必須評估這項職業是自己「能做」、「想做」也「有得做」的。

馬瑞辰指出，這套財經科普節目由具備豐富業界經驗的教授群授課，以會客室聊天的型式錄製，希望引領觀眾輕鬆地吸收投資理財的理論與實務，善盡大學社會責任，也呼應安富金融中心主要贊助暨創辦人楊太樂期待推動「財經科普化」的初心。