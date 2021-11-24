大葉大學奪發明金獎 奈米材料塗玻璃通電可變色降溫

彰化大葉大學參加國際創新發明競賽，以「低能源圖案化電致變色玻璃」拿下金牌；大葉大學指出，他們研發出特殊的奈米材料，可以塗抹在玻璃上，玻璃通電後會變色，讓室內降溫。

彰化大葉大學電機系師生參加中華創新發明學會與俄羅斯阿基米德國際發明協會共同舉辦的「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」，以「低能源圖案化電致變色玻璃」、「新型超親水高性能淨水裝置」2項發明抱回2面金牌。

低能源圖案化電致變色玻璃就是讓玻璃通電後變色，大葉大學電機系主任黃俊杰接受中央社記者電話訪問時指出，變色玻璃是他和研究生何映融、大學四年級學生徐偉程共同研發。

黃俊杰說，當初是想到一般住宅大樓如果安裝冷氣，使用冷氣時要防止日曬，大多需要安裝窗簾，他們於是發想能否直接讓玻璃變色，除了達到防日曬節能的目的外，也不用另外安裝窗簾。

黃俊杰指出，他們研發出特殊的奈米材料，可以塗抹在玻璃上，玻璃通電後會變黑，在玻璃著色與退色時有鮮明的視覺對比，也可以客製化圖案；不過目前變色玻璃的尺寸不大，未來要再研發能夠將奈米材料塗在更大的玻璃上，就可以廣泛運用在玻璃帷幕裝飾、廣告看板等，且具有運用廣泛、製程簡單、能源消耗低等優勢。