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潘健成捐近20萬元 助陽明交大馬來西亞僑生住防疫旅館

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交大校內經濟及文化不利學生就學機制，讓學生可透過生活服務學習、課程學習等獎助安心就學。圖／陽明交大提供
陽明交大校內經濟及文化不利學生就學機制，讓學生可透過生活服務學習、課程學習等獎助安心就學。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學電控系畢業校友潘健成今年7月得知即將有11名具清寒條件的馬來西亞僑生入境台灣至母校就學，便一口允諾自掏腰包負擔這些學弟妹需自費的防疫旅館入住經費近20萬元，協助母校學弟妹安心就學不遺餘力。

陽明交大社會責任辦公室執行長溫瓌岸表示，感謝潘健成的慷慨解囊，為11名學生解燃眉之際，不用擔心額外需負擔的防疫旅館費用，減輕學生經濟壓力。

事實上，陽明交大為使學生安心學習，2018年建立校內經濟及文化不利學生就學機制起，潘健成創立的群聯電子公司每年均持續挹注經費，至今已照顧113名學弟妹透過各種獎勵機制獲得就學輔導金。

此外，該專案執行迄今3年多，每年均超過300名熱心校友捐助支持，已幫助4700多名同學安心就學無虞。111學年度陽明交大經濟不利學生近600名，募款需求目標300萬元，自8月起至今共獲得超過200名校友支持，募得約560萬元。

溫瓌岸說，感謝所有願意幫助、支持學弟妹安心就學之善心人士及校友，陽明交大將持續透過課業輔導、課程學習、跨域學程、職涯探索、職涯競賽活動、校外實習、生活服務學習、健康照護及國際交流等輔導獎助機制，藉由經濟扶助、生活適應、學習輔導及就業準備等面向，全方位協助經濟不利學生安心就學。

陽明交大 職涯

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