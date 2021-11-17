讀台北的大學真比較好？內行揭「就業關鍵」：和南部天差地遠

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聯合新聞網 / 綜合報導
不少高中生在填大學志願時，會選擇以台北的學校為主，其原因不外是「資源較多」及「師資齊全」等因素。 圖／ingimage
不少高中生在填大學志願時，會選擇以台北的學校為主，其原因不外是「資源較多」及「師資齊全」等因素。 圖／ingimage

不少高中生在填大學志願時，會選擇以北部的學校為主，其原因不外是「資源較多」及「師資齊全」等因素，但日前卻有一名網友表示，自己家中親友的小孩都好像中了一樣的蠱，每個小孩在決定將來要念的大學時，都想要去台北念書，讓他不禁好奇「請問去台北念書真的可以開眼界嗎？」

原PO在PTT上以「不太能理解為何小孩堅持去台北念大學？」為題表示，他們哪怕考不上台大、政大等台北的國立大學，都還是想念在台北的私立學校，就好像去台北念了大學，那張學歷就像是鍍了金一樣，比其他的大學畢業證書更值錢。

他補充道，若是以十幾年前網路還沒那麼普及的時候，就可以理解去台北求學，確實可以接收更多資訊或遇到更多好師資，但現在網路資訊流通快速，便讓他不懂「在台北的念書，跟在台南或彰化的念書有甚麼落差嗎？反正都是用網路查找資料，那念南部不是更好可以省錢嗎？」

然而，便有一名網友以自身經驗回文分享，他認為差最多的是「機會」，因為是文組出身，所以在台北真的非常有感的好找工作，在大學時期找實習也比較方便。再者，在台北學校的語言中心來學中文的外國人也多，所以相對很好找到語伴練習語言，他就有找到兩個學伴長期中文交換英文，而這些機會對中南部的學生是明顯比較少的。

「就算網路很發達，我相信還是有些地方是沒辦法被取代的」，該位網友認為，這就是為什麼自己會很想去台北念書，也蠻推薦的原因。此文一出，便有不少留言紛紛贊同這位回文網友的看法，「推，文化資源還有教育資源是真的差很多」、「網路又不是萬能的」、「就業界校友來看，台北私大名校會比南部國立地名大學更好」。

文組 PTT

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