「聽，熊鷹在說話」 屏科大研究登國際期刊

屏東科技大學鳥類生態研究室最近發表一篇「聽，熊鷹在說話 熊鷹鳴叫行為研究」登上國際知名期刊Global Ecology andConservatoin（全球生態與保育）。

屏科大鳥類生態研究室在臉書（Facebook）表示，相較於能唱出繁複悅耳歌曲的鳴禽，多數的日行性猛禽不善鳴叫，因此牠們的聲音重要性往往被忽略，尤其是過去台灣的研究對於習性隱匿且相對沉默的熊鷹更少著墨。

「聽，熊鷹在說話 熊鷹鳴叫行為研究」由屏科大鳥類生態研究室主持人孫元勳教授、研究員黃永坤、Mahidol大學的陳厚均博士與野聲環境生態顧問公司的姜博仁博士合著。

黃永坤接受中央社記者採訪時表示，孫元勳2004年開始熊鷹研究計畫，他擔任助理，一開始發現熊鷹有4、5種叫聲，繼而產生了興趣進行研究，正好孫元勳、陳厚均及姜博仁等人對鳥類聲紋有研究，於是展開了熊鷹的叫聲與行為研究。

熊鷹被排灣族視為聖鳥，勇士、頭目頭上都要插熊鷹羽毛，但熊鷹因棲地及獵殺等，近幾十年在台灣數量已不多，黃永坤表示，目前依各種不同方法統計，有300隻到1400隻的統計，在台灣已被列為一級保育類動物。

黃永坤說，熊鷹的分布主要在亞洲的日本、中國、台灣、印度和東南亞等，在亞洲其他地方的保育還沒有到危急程度。

黃永坤指出，由於熊鷹習性隱匿，因此，熊鷹分布的國家對於牠的研究並不多，日本對熊鷹研究較多，對於熊鷹鳴叫聲的研究日本約在30多年前有一篇以文字描述的文章，但文字描述總是很難明確的表達，目前屏科大這篇以聲紋及量化數據的研究，應該是國際上第一篇的研究發表。

黃永坤表示，有關熊鷹的鳴叫以往只被紀錄飛行叫聲及幼鳥乞食叫聲，他17年來紀錄到台灣熊鷹7種叫聲，包括飛行、母鳥乞食、幼鳥乞食、顫音、警戒聲、親子鳥之間的連繫叫聲及高頻率叫聲。

黃永坤說，這還是非常基礎的研究，7種叫聲只是初步歸納，或許同一種叫聲還有不同功能，目前，對於高頻率叫聲也還沒有找到功能，另外，也收錄到一些不太明確的叫聲，一切都還在繼續了解研究。

黃永坤表示，整年都可以聽到熊鷹鳴叫，尤其在每年的10月至12月的求偶期頻度最高；1天中，以中午11時頻度最高，中午11時是台灣猛禽類活動的高峰期，此時上升氣流旺盛，猛禽類乘著上升氣流起飛活動覓食，下午4時至5時接近棲息時間頻度最低。

另外，黃永坤靠近熊鷹巢也紀錄到，上午7時左右，鷹寶寶的叫聲最頻繁，此時，牠們肚子餓在乞食；上午8時則是鷹爸、鷹媽的叫聲最頻繁，因為正在餵食寶寶；中午11時、12時鷹寶寶相對安靜，到下午5時，鷹寶寶肚子餓又開始鳴叫乞食。

黃永坤說，幼鳥乞食時發出的聲音像小雞；親子鳥之間你一句、我一句的連繫「對話」，是7種鳴叫聲中單音音節時間最長的；繁殖期母鷹在巢中照顧幼鷹，公鷹出外獵食，母子中只要其中之一肚子餓，鷹媽媽就會發出乞食聲，把鷹爸爸叫回來。

至於顫音，黃永坤說，可能是熊鷹處於激動狀態發出的鳴叫聲，包括求偶及巢穴受到其他動物威脅，確切功能還要再觀察研究。

黃永坤表示，熊鷹的鳴叫聲低沉，一般在2000至3000赫茲（Hz），高頻可能達到6000多赫茲，都容易被畫眉鳥、紫嘯鶇等叫聲頻繁、清亮的小鳥聲給篩選掉，因此，除非對鳥類聲音較敏感的人，否則很難「聽到」熊鷹鳴叫聲。

黃永坤表示，目前統計熊鷹數量都是用目視，但牠們棲息處都是在森林隱密處，不易見到，熊鷹的鳴叫聲可以作為統計熊鷹數量的工具。