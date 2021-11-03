異國美食節解未能出國乾癮 探訪農場了解有機食農

好久沒出國，讓人想念異國美食，桃園元智大學今舉辦國際美食節，設有14個攤位，透過美食交流認識各國文化，並與真善美福利基金會合作擺攤義賣，傳遞愛與希望；元智大學也為響應政府推動青年洄游農村計畫，特別以在地文化探訪—農村的遠見為題，師生25人前往台中東勢，探訪地方休閒農業的發展歷程與願景。

元智大學國際長林智揚表示，國際美食節舉辦已有10年之久，每年的美食節來自不同國家的國際生，及本地生都會精心準備家鄉的特色美食，因疫情關係去年停辦1次，今疫情稍有解封，外籍生們非常期待節日到來，但還是僅以小規模呈現。

而此次探訪的東勢水寨一方農場主人羅容欽向學生分享有機食農與生態保育是目前農業發展的核心價值，除延續除草、套袋、採收、分裝外，也不斷研發新型耕種法，如省去鋤草和鬆土的離土栽培技術，病蟲害問題解決了，自然就沒有農藥汙染，收成的果實更飽滿，安心食用更健康。

機械系1年級學生王莘瑩，透過這次探訪了解青農可精進植栽技術，結合科技與創新，活化地方經濟；來自史瓦帝尼境外生施布婁說，非洲很多地方土壤貧脊，無法栽種高經濟價值的農作物，希望有1天能將在台所見所聞帶回母國。