政治大學與新北簽約 先修課程供高中生修習

政治大學今天與新北簽約，開大學實體先修課程、高中專班、數位通識、微學分課程、線上課程平台，供新北高中生修習並提早參與大學課程；高中生若甄選錄取政大，還可抵免學分。

新北市副市長劉和然見證下，新北市府教育局長張明文今天與政治大學校長郭明政簽訂課程合作備忘錄，將來學生可使用「政大磨課師」課程平台。

郭明政致詞表示，大學就是社會的智庫，也是社會實踐的場域，更是社會的綠洲；大學有研究古書的冬烘先生，愛因斯坦類型的研究也持續進行；政大與台北市、台中、新北陸續建立夥伴關係，將跨越圍牆向校外延伸，並向下往中學甚至小學扎根。

郭明政表示，政大所在地的大文山地區，包括新北市的深坑區、石碇區都是茶產業區，無論是地方創生、人文、產業都可相互合作，不但增益校園老師的能量，也讓學生受益。

劉和然致詞表示，學習是教育的本質，引進大學的資源進入高中，無論是線上課程或實體課程，在教學資源共享下，老師也能教學相長，讓在地學生近距離接觸不同主題課程，並深化高中與大學合作開課。

劉和然表示，面對108新課綱及111年大學新型考招，學生與家長關心如何與大學接軌，並做好學習歷程檔案，他說，「新北市準備好了」，高中與大學整合課程及教學資源，政大也會提供升學講座及系所資訊，作為升大學進路強力後盾。

郭明政會後接受中央社記者訪問表示，多元化的課程可以線上與實體混搭，政大在法政、商管、語文擁有資源，不但可讓新北市高中學生開拓學習歷程與視野，往後各類課程甚至向下扎根，也向上延伸落實教學資源共享，培育未來人才，充分與在地區域鏈結。

教育局表示，政治大學將開設大學實體先修課程、高中專班、數位通識、微學分課程及線上開放課程平台，供新北高中生修習並提早參與大學課程。高中生若經大學甄選錄取政大，入學後還可抵免學分。