47系明年個人申請設APCS組 釋118個名額創新高

大學甄選入學委員會近期在官網公告，111學年共47個資訊相關科系在大學個人申請管道設專門組別採計APCS（大學程式設計先修檢測）成績，共釋出118個名額，創歷年新高。其中台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學等校要求兩科至少達8級分，難度最高。

按大學甄選會公告內容，今年聯合大學資工系、嘉義大學資工系、東海資工系人工智慧組等3組加入APCS行列，首度設專門組別招收資訊人才。明年全國招生名額達118名，首度破百。

另外，技專校院也從110學年起接軌APCS新制，各校系若要收普通高中生，可參考APCS檢定成績。技專校院招生策略委員會執行長簡良翰說明，一系如要參採，可開放至多一成外加名額，讓學測成績不突出，但APCS表現佳考生進入第二階段甄試。APCS門檻至少達總分4級分。

按APCS官網公告，111學年有84個技專校院科系參考APCS，釋出超過600個超額篩選名額。虎尾科技大學電機工程系要求總分達8級分，難度最高；台灣科技大學資訊管理系等系則要求要達7級分。

APCS分觀念和實作兩科，滿分各為5級分。主辦APCS測驗的台灣師範大學副校長李忠謀表示，APCS考試範圍和高中課程對應，考生只要上課好好學，實作考到3級分不是問題，觀念題則有很高的機率拿到4級分以上，加總起來至少7級分，符合多數大學校系的招生門檻。

高中資訊學科中心執行秘書、台南二中資訊教師涂益郎表示，觀念題筆試只要讀過高一範圍並答對基本題，就能拿3級分；實作即便原始分數0分，也可取得1級分。但若要挑戰總分8級分，除要學完高一、高二資訊課程，還得自行勤練習才能達標。

李忠謀說，APCS目前每年舉辦3次考試，年逾3000人次報考。按APCS官網公告，最近一次檢測日是今年11月7日，報名已額滿。即日起開放查詢報名資料，另於10月25日起開放查詢應測試場。