清大學生會長致詞惹議 葉丙成：自捧式幽默易「炎上」

清華大學新任學生會會長近日對大一新生演講，談到自己長相好看，並貶低鄰校的陽明交通大學引發熱議。在台灣大學開設簡報課多年的電機系教授葉丙成在個人臉書分享，演講時以自嘲展現幽默沒問題，自捧就很危險。這名會長看似耍幽默，結果失敗了，反而「炎上」引發負面爭議。

葉丙成分析，這名會長談的是「認識自己」的概念，在演講中談自己大學六年來的在各種方向的探索，是好的。之所以被炎上，是在演講中消遣陽明交通大學，還說自己是最正的會長、提升顏值等。特別是陽交大前陣子才因新生手冊事情沸沸揚揚，這時候開玩笑、貶抑人家學校，易挑動敏感神經，有很大風險。

葉丙成分享，他這兩天剛好在做簡報課談幽默敘事手法等內容。演講搞幽默真的要小心，自嘲可以，自捧就很危險。大家可能以為很誇張的自捧，會讓人覺得很荒謬、好笑，但人家可能不知道你在開玩笑，以為你是當真這樣想。如此一來，別人就不覺得幽默，甚至會產生厭惡。

他進一步指出，特別是那些自捧的說法，在演講時或許搭配誇張的語調、表情，讓大家感受到那誇張的荒謬性，而覺得好笑。但只透過文字稿，很難看得出來荒謬性，因而讓人誤會，以為當事人是當真認為自己「好棒棒」。

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