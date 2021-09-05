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終於等到實體畢典！高雄大學EMBA防疫控管實體撥穗授證

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄大學EMBA畢業生贈校長陳月端Q版畫作。圖／高雄大學提供
高雄大學EMBA畢業生贈校長陳月端Q版畫作。圖／高雄大學提供

終於等到實體畢業典禮！國立高雄大學「高階管理人才培育中心（EMBA中心）」昨晚舉行第18屆畢業典禮，遵循防疫規定室內控管在80人以下，進行實體撥穗授證儀式，家屬與在校生則於另一間教室同步觀看過程。「炸物總匯應援餐車」是EMBA中心送給108級畢業生的禮物，餐車老闆也是EMBA本屆畢業的2名學員，所以出現老闆一邊料理，時間一到馬上趕到會場授證的有趣場面。

今年高雄大學EMBA中心共有54名畢業生取得管理碩士學位，由中心主任翁銘章宣讀畢業生學位推薦書、撥穗，教務長陳啟仁頒發畢業證書，校長陳月端見證。陳月端勉勵畢業生要勇敢追求夢想、築夢踏實，不斷學習精進專業、培養跨領域能力，行有餘力更要常常關懷社會、幫助弱勢團體。

翁銘章表示，配合微解封疫管，在開學前特地辦理這場畢業典禮，就是希望為畢業生留下美好回憶，學員認真學業取得碩士學位，也很期待穿上碩士袍、從師長手中接過畢業證書完成授證儀式的這一天，所以無論如何都希望辦一場實體畢業典禮。

高雄大學EMBA系友會創始會長李宗銘及系友會秘書長王志清，獻奏薩克斯風組曲。李宗銘說，「You raise me up！」希望大家不管是遇到困難或是感到疲憊，都要相信自己一定能擁有堅強自信。王志清則以「往事只能回味」和「相思爬上心底」，搭配幽默風趣說書功力獲得全場喝采。

畢業生致詞代表為王志清與洪淳逸，兩人除了開心拿到學位，也感謝母校高大老師的教誨，並且珍惜同窗情誼。在校生致詞代表黃嘉儷感謝學長姐的照顧，也祝福學長姐畢業快樂、事業愈做愈大、前程似錦。

畢典中並頒發優秀畢業生獎以及奉獻獎，這屆學員有特地從台北下來、從金門搭機回台，還有從越南遠道而來的畢業生。越南班畢業生張銘顯與胡舒怡說，沒想到還有機會能參加母校辦的畢業典禮，現在越南疫情非常嚴重，沒想到留在台灣能遇到畢業典禮，疫情下大家能平安的聚首在一起，就是最大的祝福了。

高雄大學EMBA中心遵循防疫規定室內控管人數，舉行實體撥穗授證儀式。圖／高雄大學提供
高雄大學EMBA中心遵循防疫規定室內控管人數，舉行實體撥穗授證儀式。圖／高雄大學提供

畢業典禮 EMBA 越南

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