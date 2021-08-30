百香果花首度入美粧 大葉大學、台香種苗把廢物變黃金

彰化縣大葉大學創新育成中心、生技中心與國內百香果種苗大王台香種苗公司產學合作，將原本要丟棄的花朵做為創新美粧原料，育成中心主任吳建一說，這是全世界第一個用百香果花萃取物做成美粧產品，讓農業廢棄物加值再利用，也能落實綠色循環經濟。

大葉大學與台香種苗公司今天舉行百香果花美粧品成果發表會，大葉大學創新育成中心、生技中心獲科技部產學小聯盟計畫「健康美麗一條龍聯盟」、經濟部中小企業處「在地創生機構聯盟」、經濟部技術處暨金屬工業研究發展中心學界推動在地產業科技加值創新計畫補助，由吳建一帶領食品暨應用生物科技系博士生胡峻儒、碩士生詹哲嘉、江育昌、汪家有、黃振凱、大四生楊雯茹等人與台香種苗公司產學合作，萃取百香果花朵為原料，生產潔顏霜、化妝水、精華液、保濕乳、面膜等美粧產品，也研發百香果果凍等食品，開發百香果附加價值。

吳建一說，百香果以往多是取用果實，即使有百香果味道的化妝品也是用果汁去做，其實百香果花有花青素和類黃酮、多酚對於抗氧化和美白效果極佳，非常適合用於美粧產品，師生在進行研究後也在國際化妝品研討會中發表獲獎，並取得三項專利。

吳建一說，以往果農與種苗場的花就成為農業廢棄物、頂多當堆肥，和台香合作後，把夠多的百香果花搜集起來，進行成分分析，並運用於美粧品，未來還要再研究百香果籽，盼能再運用於食品和化妝品，讓全株都能百分百利用。

台香董事長、華香生技負責人劉清尊說，台香種苗以科技化設備與智慧溫室培養高品質、無病毒的百香果嫁接苗，嫁接技術曾獲神農獎肯定，無病毒的種苗也受到各國青睞，以出口東南亞國家為大宗，更是亞洲唯一獲得祕魯官方認證的百香果苗圃廠商，近年來也希望優質農產品能開發多元化應用，此次與大葉大學創新育成中心產學合作案，是選用台香種苗培育出的獨家品種「皇妃百香果」開發美粧品與食品。

台香種苗總經理劉千臺說，台香與大葉大學產學合作成果豐碩，先後獲頒國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會論文第三名、化粧品技術創新研討會壁報論文第三名、火炬國際化獎等獎項肯定，並取得百香果花萃取物在面膜美白的新型專利，及製備百香果花萃取物的發明專利。

大葉大學代理校長顏鴻森說，大葉「美粧暨醫美研發基地」提供在地企業從測試、研發到行銷包裝一條龍服務，開創產學雙贏，學校也能補強業界的研發能量，讓學生在參與過程中提早接觸業界，理論與實務能完美結合。 彰化縣大葉大學創新育成中心、生技中心與國內百香果種苗大王台香種苗公司產學合作，將原本要丟棄的花朵做為創新美粧原料，首創百香果花的潔顏霜、保濕乳、面膜等美粧產品。記者林宛諭／攝影 彰化縣大葉大學創新育成中心、生技中心與國內百香果種苗大王台香種苗公司產學合作，將原本要丟棄的花朵做為創新美粧原料，首創百香果花的潔顏霜、保濕乳、面膜等美粧產品。記者林宛諭／攝影

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