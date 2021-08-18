為亞大獎學金棄第一志願 他好奇問：有實力的人不會選台大？

大學指考已公布成績，亞洲大學祭出高額獎金，至今已積引5名學生放棄台大讀亞大，各領360萬元獎學金。一名網友表示，看到有人為了360萬獎學金放棄第一志願，於是好奇「對於選擇台大和放棄台大到亞大拿獎學金的人有什麼看法」，吸引不少網友討論。

一名網友在「Dcard」考試版以「真正有實力的人，大學不會選台大」為題發文，他認為亞洲大學應該算私校的領頭羊，看到遠見雜誌一篇文章寫到，一名學生為了360萬獎學金放棄台交清第一志願科系，並表示會利用這筆獎學金追逐自己的夢想，原po雖然半信半疑，但粉專留言卻一面倒，於是想問問，「對於選擇台大和到亞大拿獎學金的朋友們有什麼看法」。

有網友認為大學選擇台大，對未來較有幫助，「台大的機會還是不一樣」、「台大的人脈、視野是錢買不到的」、「台大光人脈幾乎高階主管都學長姊，都會稍微關照，自己同學、朋友未來有機會都是人才，當然你不擅交朋友就還好，視野也差很多，但你如果只去上課就回家睡覺的話，亞洲滿適合的」、「應該是冷門科系又離家近才有可能吧」、「能領這獎學金的程度，未來出社會肯定不用兩年就賺回來」。

有網友則認為若有學生急需獎學金，選擇亞大也沒什麼不好，「利用獎學金炒股炒幣，不錯」、「有些人的家境可能急需一大筆錢，這個條件可以成為這些人的目標，這樣不是很好嗎？」、「其實對已經確定要洗出國的，讀亞洲跟讀台大可能真的沒差，亞洲應該也會幫他們準備多一些國際資源吧，畢竟如果養出一個知名人士，亞洲少說可以拿來吹30年」、「台大森林昆蟲系or360萬加上保底國外電資碩班，沒很難選吧」。

不過，有網友認為只要夠優秀，不管念哪一所大學都無所謂，「主要還是看個人造化，適合台大的人去台大，當然發展比較好」、「看科系和上限吧，上不了前面的科系，只能上邊緣系的話可考慮」、「不管讀哪，自己堅持繼續努力最重要」、「這種強人去哪都強，不會被校名限制發展」。

有台大校友分享自身經歷，台大令他印象深刻的是會遇到各領域的人才，以及各式各樣特別的人，與這一群人相處影響了他的眼界和觀念，「人脈的部分就比較可惜，我沒把握好，要不然工作後機會更多」。

商品推薦