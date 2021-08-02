全國社團密度最高！北醫大每年1500生投入偏鄉醫療

響應聯合國17項永續發展目標（SDGs），台北醫學大學發表「2020年社會責任報告書」，描述校內學生社團密度居全台之冠，平均每年1500名學生利用寒暑假頭入偏鄉醫療服務，足跡遍及台灣偏鄉離島、山地部落，以及柬埔寨、尼泊爾及史瓦帝尼等國，進行義診及衛教工作，關注口腔衛生、寄生蟲篩檢、保健營養、水資源議題等。

北醫大表示，學校從世界出發，多年來派遣常駐醫療團前往史瓦帝尼、馬紹爾，執行醫療任務、推展衛生策略，除了集結醫學大學與附屬醫院資源，開創海外醫療團新模式外，更是台灣第一個成立海外常駐醫療團的大學。2020年新冠肺炎肆虐全球，北醫大迅速組成防疫專家團，飛抵友邦協助抗疫，治癒史國國王及王妃。

北醫大也說，校方配合國家整體產業升級政策，包含人才培育、產學合作、衍生新創與國際接軌，建構北醫大永續發展的生醫新創生態系，與台灣生醫新創產業共同努力，提升台灣產業價值。

「創新是北醫大發展的最大動力！」校長林建煌指出，在國外，以色列、美國史丹佛大學等高教機構，同樣注重「創新」，對國家、社會、科技、產業及經濟的貢獻不遺餘力。北醫大藉由推動研發成果產業化、衍生新創為核心，並以產業導向為前題，結合北醫特色研究領域，導入「北醫生醫加速器」，培育創新創業團隊，加速研究成果的轉化，朝創新型大學邁進。

北醫大統計，截至今年6月底，校內已成立20家衍生新創公司，累計實收資本額超過12.5億元，其中三鼎生技更於去年12月25日登錄興櫃。

台灣大學今年7月底發行第二本社會責任報告書，裡頭也以SDGs為題，呈現台大人在校園治理、教學研究、社會服務等連結永續發展的作為。書中探討環境議題，如氣候變遷之下，以後可能沒有啤酒喝的原因，以及校方為了避免新建校舍影響校園的棲地與綠地，所做的努力。

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