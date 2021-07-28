衝刺雙語實驗班 雄女舉辦全英語教學EMI師培工作坊

高雄女中110學年將成立雙語實驗班，暑期率先在高中辦理全英語教學EMI師培（English as a Medium of Instruction）工作坊，許多高中教師跨校參加，積極為國內高中雙語教育注入新的教學觀念與教學法。

雄女是教育部課綱前導、雙語實驗班、新興科技中心學校，也是亞洲大學國際雙聯學位（3+2+2）的合作夥伴。EMI師培工作坊因為疫情關係改採線上進行，邀請加拿大Yorkville和Simon Fraser兩所知名大學的語言教學專家Shahid Abrar-ul-Hassan教授和 Ismaeil Fazel博士，擔任工作坊培訓講師，為期一周的培訓課程主題包含：學術寫作、跨文化溝通、教學技巧、發展與評量溝通能力、與跨文化聽眾互動、英語簡報技巧等。

雄女校長林香吟表示，因應2018年行政院國家發展委員會公布《2030 雙語國家政策發展藍圖》，以「提升國家競爭力」及「厚植國人英語力」為兩大發展主軸，雄女鼓勵率先投入EMI培訓的教師，希望老師能利用暑假順利完成課程通過認證，成為EMI的高中種子教師。

亞大國際學院院長暨語發中心主任陳英輝指出，因應全球化的潮流與發展，EMI已在許多國家如火如荼推行，EMI更是雙語國家政策的教育重點。亞大目前開設有33個學士、碩士、博士EMI學程，是國內EMI學程最齊全的大學。

培訓教師討論EMI基礎概念及歐洲共同語言參考架構於教學上的運用，教授鼓勵教師靈活看待語言與語言使用者的自我認同，利用CEFR的A1-C2指標靈活發展課程。雄女雙語實驗班教師謝明宏說，全英語授課(EMI)研習範圍涵蓋廣泛，最後搭配與會老師「做中學」的評量，讓教師更有信心引導學生在全英語情境中，全面提升英語能力和學科知識能力。

雄女並與亞洲大學簽屬「國際人才培育一條龍」計畫，由亞大安排教授赴高雄女中輔導參與雙聯學位計畫的同學3年，並規畫大學預修課程(AP)，日後入學亞大就讀二年後，再出國到亞大合作的國外名校，如美國北伊利諾大學、加拿大維多利亞大學、安大略理工大學、法國蒙彼利埃商學院等，繼續就讀兩年，可同時拿到兩校的學位。

亞洲大學蔡進發校長表示，亞大努力推動國際雙聯學制要讓台灣接軌國際，也希望未來與雄女能透過EMI培訓課程等多樣態活動，由兩校共同合作提供更多高中生合作交流的機會與成效。 雄女校長林香吟（左）與教師參與全英語教學EMI師培工作坊。圖／雄女提供

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