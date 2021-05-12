美國大學生比較認真？他揭「2關鍵因素」 過來人曝經驗談

台灣高等教育普及化，幾乎人人都能上大學，卻造成大學生滿街跑現象，也導致有些人不懂得珍惜學習機會。就有人突發奇想拿美國大學生跟台灣大學生比較，分析美國學生不僅作業多，學費也比台灣貴上許多，因此問「美國的大學生是不是比較認真」，引發眾多鄉民熱烈討論。

一名網友在PTT以「美國的大學生比起台灣有多認真？」為題，透露美國大學生不僅作業量比台灣大學生多，光是一學分的費用就相當於台灣大專院校一學期的學雜費。原PO舉例，在美國一學分大概就要美金1千多元，換算下來約台幣3萬多元，因此被當掉一門3學分的課，就可能要花10萬台幣重修，等於兩台iPhone 12 Pro Max 512GB。原PO進一步表示，反觀台灣少部分大學生，上大學可能一不小心就被當一堆學分課，「大概是學費太低所以自己也無所謂」，因此好奇美國的大學生是不是比較認真。

貼文一出，不少網友認為認真與否主要在於學生個人的學習態度，「跟台灣差不多，有認真的也有不認真的，看人」、「我覺得跟台灣差不多，想念的因為資源多，所以可以念得很開心，不想念的也一堆 ，不然哪來那麼多趴踢」、「想拿好成績的話，壓力就會比較大」。

有網友覺得學費付出多少是關鍵因素，「看誰出的錢，自己出的錢都會比較認真」、「當你的學費是直接從台幣換算成美元時你也會認真讀」、「美國大學學費貴，不認真是在哈囉」。有人趁機拿兩地「時差」開玩笑吐槽「台灣大學生在睡時，美國大學生在上課」、「當你在睡覺的時候人家正在努力念書」。

有過來人分享自身赴美求學經驗，透露「哈佛大學的圖書館24小時開放，樓下還有供咖啡，讓您熬夜到飽」、「雖然成績不代表實力，但在美國除非你有過人實績，不然GPA就足以評斷一個大學生的quality」、「講真的，美國回家作業比台灣多，寫三天寫不完」。