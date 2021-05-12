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蘇貞昌到成大視察全大運防疫措施 7學生藉機抗議校方強迫停課
成功大學今年負責主辦全國大專院校運動會，成大學生王舜民等7人，今天下午2點30分利用行政院長蘇貞昌到成大視察全大運防疫措施時，到成大中正堂外發傳單，舉紙牌抗議。王舜民說，成大主辦全大運未做好配套措施，因為校方辦全大運成大運動場地給選手使用，成大學生體育課被迫停課，或是不上課前住觀賽，直到今天下午疫情升級才禁止觀眾入場。
成功大學校方派出代表和學生溝通，並表示會聽取學生建議，並尊重學生表達不同的意見，同時派出工作人員站在學面前，還擔心學生站在大太陽下太熱，主動送上礦泉水，但抗議學生以自己有帶水婉拒。
法律系學生王舜民等7名成大學生，今天下午2點多先在中正堂後方發傳單，向往來學生訴說抗議理由。王舜民表示，因應全大運志工需求，學校開設可抵免服務時數課程，原訂時數18小時，後因志工招募狀況不佳，於學期中提升為40小時，在學生群情激憤，曝光持續擴大，學校才提出代替方案，卻自始至終沒有道歉。
稍後，王舜民等人轉往中正堂大門前，繼續訴說抗議理由，行政院長蘇貞昌到達中正堂後，維安員警和工作人員將抗議學生隔開，學生理性說完，表達不滿後隨即離去，未發生衝突，也讓負責維安員警鬆了一口氣。
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