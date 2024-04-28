統測落幕「這1項」違規事件居冠 5月16日寄發成績單

113學年度統一入學測驗結束，技專校院入學測驗中心表示，本次考試總共發生111件違規事件，其中有25件為未帶准考證。此外，今日下午花蓮有發生一起3級地震，考區未受影響。

技專校院入學測驗中心統計，本學年度計有考生7萬5666人，包括四技6萬9361人及二技6305人)，四技各節平均缺考率為6.14％，二技各節平均缺考率為6.07％。

技專校院入學測驗中心指出，今日下午16時13分花蓮縣發生一次3級地震，但花蓮考區並未受到影響。本次考試無特殊事故回報，考生違規事件統計至今日17時止，違規事件數仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技約111件，其次為「未帶准考證」約25件。

統計至截稿為止，四技二專通報申請突發傷病的考生人數2日累計66人，啟用備用試場間數共計24間；二技通報申請突發傷病之考生人數3人。

技專校院入學測驗中心表示，將於4月29日9時公告參考答案，5月16日寄發成績單，考生如對成績有疑義，應於113年5月20日17時前至中心網站（https://www.tcte.edu.tw）申請成績複查。另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯合會網站查詢。