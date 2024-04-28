統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

今天是113學年度四技二專統一入學測驗第2天，早上第2個考科為數學。各教師團體召集教師評論出題，本次考題貼近時事，地震、健身房都入題，教師多認為數學A、B、C的難度都是中間偏易，尤其數學C過去一年難過一年，如今終於止步。

全國教師會召集老師評論各科考題，「數學A」的部分，教師群認為難度中偏易，屬於平易近人的考題。且試題重視數學素養，結合生活經驗，計算量少，章節分布均勻，題目新穎。第25題提到交通中斷，教師群認為與最近地震導致交通中斷有關連，第14題提到健身房的收費，也與生活經驗連結。第24題為排列組合與統計的跨單元考題，素養導向試題則有與近期物價上漲、通貨膨脹有關聯的第3題。

針對今年的「數學B」，全國高級中等學校教育產業工會召集也各校老師做評論，全中教評論群認為，整體而言題目難易度為中等偏易，預估平均分數會較去年上升。考生如果具備國中基礎能力，例如一元一次方程式的列式，以及等差中項的概念，就能解出基本題型。全中教評論群也點出，難題有3、7、10、14、19、25題，學生需要冷靜理解題意，把文字轉換為數學符號，才能解決問題。

評論群建議數學B考題前5題應設計為單一觀念題型，兼顧低成就學生的答題信心，且本次生活情境題較多，教師也建議教師教學時多給學生素養題型，培養學生的閱讀素養。

「數學C」考科的部分，全中教評論群認為難易度屬於中間偏易，過往「一年難過一年」，今年終於止步，預估整體分數提升。素養題的文字量適中，不會給考生帶來太大的壓力。另外，今年沒有出現爭議試題，顯示命題教授的用心與專業。

全中教評論群點出，數學C第22題題幹以耐震規範鋪題，符合最近地震的時事，讓數學考題與生活情境結合。一些題目類型如第24、25題較為新穎屬於觀念題，對於理解型的學生較有利。教師建議可增加題目情境的多元性，考慮不同地區學生的背景和環境，讓題目的情境設計更具有包容性和普遍性。