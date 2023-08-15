112分發入學放榜錄取率96.14% 剩6464個缺額招不滿這校破千最多

112升大學分發入學今天（8/15）上午8時開放查榜，考生可上大學考試入學分發委員會網站查詢，並於稍早由考分會公布今年分發入學統計數據。考分會統計，今年整體錄取率96.14%；去年因碰上首屆考招改制缺額高達1.4萬創下歷年之最，今年隨考生回流缺額減少至6464個，但仍是歷年來次多。

考分會今天上午召開記者會並公告統計結果，根據考分會統計，今年分發入學總招生名額為4萬2479個，最終登記人數3萬7797人，總計錄取3萬6338人，整體錄取率96.14%，比去年略降。由於分發入學已是今年最後一個升大學管道，最終剩下6464個缺額招不滿。

有鑒於去年為新課綱上路後考招改制第一屆又碰上少子化衝擊，去年分科測驗報名人數、最終分發人數、錄取人數等都創下歷年新低，今年三者數據均回升。

但考分會數據也指出，今年仍有29校有缺額，其中絕大多數為私立大學。其中以中國文化大學缺額1342為最多，也是唯一個所缺額破千的大學，其次為長榮大學605個、大葉大學596個；若以所有管道名額統計，缺額率最高者則為康寧大學60%，其次為大葉大學52.79%，總缺額率15.22%。

考分會指出，今年有399個系組未足額錄取。