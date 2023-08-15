112分發入學放榜錄取率96.14% 剩6464個缺額招不滿這校破千最多
112升大學分發入學今天（8/15）上午8時開放查榜，考生可上大學考試入學分發委員會網站查詢，並於稍早由考分會公布今年分發入學統計數據。考分會統計，今年整體錄取率96.14%；去年因碰上首屆考招改制缺額高達1.4萬創下歷年之最，今年隨考生回流缺額減少至6464個，但仍是歷年來次多。
考分會今天上午召開記者會並公告統計結果，根據考分會統計，今年分發入學總招生名額為4萬2479個，最終登記人數3萬7797人，總計錄取3萬6338人，整體錄取率96.14%，比去年略降。由於分發入學已是今年最後一個升大學管道，最終剩下6464個缺額招不滿。
有鑒於去年為新課綱上路後考招改制第一屆又碰上少子化衝擊，去年分科測驗報名人數、最終分發人數、錄取人數等都創下歷年新低，今年三者數據均回升。
但考分會數據也指出，今年仍有29校有缺額，其中絕大多數為私立大學。其中以中國文化大學缺額1342為最多，也是唯一個所缺額破千的大學，其次為長榮大學605個、大葉大學596個；若以所有管道名額統計，缺額率最高者則為康寧大學60%，其次為大葉大學52.79%，總缺額率15.22%。
考分會指出，今年有399個系組未足額錄取。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言